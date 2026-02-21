Sport

A fost arestat chiar în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă! Fostul antrenor al campioanei olimpice este acuzat de viol și abuz asupra unui minor

Caz șocant în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Fostul antrenor al patinatoarei Amber Glenn a fost acuzat de viol și încarcerat
Ciprian Păvăleanu
21.02.2026 | 10:15
A fost arestat chiar in timpul Jocurilor Olimpice de iarna Fostul antrenor al campioanei olimpice este acuzat de viol si abuz asupra unui minor
Fostul antrenor al campioanei olimpice a fost arestat pentru viol. Foto: Colaj FANATIK
Amber Glenn, câștigătoare a medaliei de aur alături de SUA la proba de patinaj pe echipe, a primit o veste șocantă cu doar câteva zile înainte de încheierea competiției. Benjamin Shroats, antrenorul despre care ea declara că îi este ca un tată, a fost arestat, având două capete de acuzare: unul de agresiune sexuală și unul de indecență și contact sexual cu un minor.

Antrenată în prezent de Damon Allen și Tammy Gambill, Amber Glenn a obținut medalia de aur alături de SUA la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina la proba patinaj pe echipe.

Pe plan individual, la programul liber, unde Julia Sauer a avut o prestație de excepție, sportiva din Statele Unite ale Americii s-a descurcat și mai bine decât sportiva germană ce concurează pentru România, însă tot nu a prins podiumul. Ea s-a clasat doar pe locul 5, iar la câteva ore distanță a fost șocată să afle că fostul ei antrenor, despre care a avut doar cuvinte frumoase, este acuzat de viol și hărțuirea sexuală a unui minor, ambele victime fiind foste eleve ale sale.

Cele două sportive au raportat aceste abuzuri la Departamentul de Poliție Allen pe data de 15 februarie, iar Benjamin Shroats a fost arestat și încarcerat într-o închisoare din Collin County, cu o cauțiune de 200.000 de dolari, conform New York Post.

Cauțiunea sa a fost plătită, însă Shroats nu are voie să predea sau să antrenze momentan, conform condițiilor impuse. El neagă acuzațiile conform cărora ar fi violat-o pe una dintre elevele sale, iar cu alta ar fi avut multiple gesturi idecente, încă din perioada în care aceasta nu împlinise vârsta majoratului.

Benjamin Shroats pledează nevinovat

Benjamin Shroats a fost una dintre cele mai respectate figuri din patinaj în Statele Unite ale Americii. Fostul antrenor al campioanei olimpice cu SUA neagă toate acuzațiile care i s-au adus: „În ultimii 30 de ani, domnul Shroats a fost o figură respectată ca antrenor și instructor de patinaj artistic în comunitatea locală.

Din respect pentru procesul judiciar și pentru potențialii viitori jurați, nu vom dezbate acest caz prin comentarii în mass-media. Benjamin neagă fără echivoc acuzațiile care i se aduc”, a declarat avocatul său, Scott Edgett.

Cum îl descria Amber Glenn pe Benjamin Shroats

Amber Glenn l-a avut ca instructor pe Benjamin Shroats timp de mai mulți ani în tinerețe. Ea a lucrat de la vârsta de 9 ani cu antrenorul acuzat de viol în prezent și îl caracteriza drept o figură paternă, un om cald, care știe însă când să fie exigent cu elevii săi.

„Am luat lecții cu hamul pentru dublu axel. A devenit o parte permanentă a echipei mele când eram la nivel de novice. Este ca un tată de la patinoar sau un frate mai mare. Mereu se asigură că rămân pe drumul cel bun. Deși poate fi relaxat, știe când să ridice nivelul de exigență. Mă pot baza complet pe el pentru a fi organizat și consecvent”, declara Glenn despre Shroats, în urmă cu un deceniu.

Ea și-a întrerupt colaborarea cu Shroats în momentul în care s-a mutat în Colorado Springs și a început parteneriatul cu actualii săi antrenori. În acest moment, nu se știe dacă Amber Glenn a trăit un episod asemnător alături de antrenorul de patinaj.

