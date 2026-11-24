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Gabi Tamaș (43 de ani) a „lovit” din nou și s-a afirmat în spațiul public cu un nou moment tensionat. În urmă cu câteva zile, fostul internațional a fost plasat în arest la domiciliu de către judecători. El fusese reținut pentru 24 de ore în urma unui conflict violent izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei. Un om cu mare experiență în fotbalul românesc lansează o ipoteză-șoc în cazul scandalului provocat de Gabi Tamaș.

Ce se ascunde, fapt, în cazul scandalului provocat de Gabi Tamaș. Ce ipoteză lansează Mitică Dragomir

În urmă cu o săptămână, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026, în timp ce se afla în Centrul Vechi din Capitală, Gabi Tamaș ar fi agresat fizic doi bărbați pe stradă. Ulterior, unul dintre aceștia a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Din cauza comportamentului său, fostul jucător de națională a stat 24 de ore în arest. Dată fiind gravitatea evenimentului, procurorii au venit cu o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Magistrații au respins cererea și au decis eliberarea acestuia din arestul poliției, dispunând măsura arestului la domiciliu.

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În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), un om cu mare experiență de viață, a lansat o ipoteză nouă și extrem de interesantă în tot acest scandal izbucnit în Capitală. Dumitru Dragomir (80 de ani) este de părere că .

„(n.r. Ce părere ai de Gabi Tamaș? De tot circul din ultimele zile?) L-au luat apele pentru că a fost jignit. A fost atras în cursă. Dar, trebuia să nu fie acolo la acea oră. El nu mai e fotbalist, poate sta, dar la valoarea lui nu avea ce să caute acolo. (n.r. Spui că l-au tras în cursă?) Da, sigur că da. Pe Tamaș, dacă îl jignești, sigur că este recalcitrant”, a punctat Dragomir.

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Cum explică Mitică Dragomir aceste ieșiri ale lui Tamaș: „Anturajul îl atrage”

. Întrebat de ce se întâmplă mereu astfel de incidente cu fostul fundaș, Dumitru Dragomir explică simplu: „Sunt anumiți oameni cărora nu ai ce să le faci. (n.r. Are el sălbăticia asta în el? E sălbatic?) Da. Sunt anumite caractere cărora nu ai ce să le faci. (…) El, Tamaș, e ca un tanc. Dacă te legi de el, el îți dă un pumn de te adoarme”, este opinia lui Mitică.

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Fostul șef al LPF mai punctează faptul că Tamaș este un om foarte bun și de treabă în viața de zi cu zi, însă doar când nu consumă alcool. Pus să-i dea un sfat lui Tamaș pentru a nu mai avea astfel de probleme, Dragomir a spus: „El nu bea în permanență. Anturajul îl atrage, e nasol. El acasă nu bea o bere. Eu îl știu de când era la echipa națională. L-am avut fotbalist. Ce fotbalist era. A greșit, ce putem să-i facem. A suportat. Să stai 24 de ore în arest.. îți blestemi zilele, îți distrugi viața. Îi distrugi și pe cei de acasă”.

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