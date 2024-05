„A fost blat la Dinamo – UTA?”. Răspunsul lui Mitică Dragomir nu a ocolit numele lui Mircea Rednic!

în ultima etapă din play-out-ul SuperLigii și a evitat in extremis retrogradarea directă în Liga 2 și datorită rezultatelor înregistrate de contracandidatele FC Voluntari, FC Botoșani sau FCU Craiova. Rezultate la care

Dumitru Dragomir după Dinamo – UTA 2-0: „Rednic nu e răzbunător!”

Dacă Dinamo nu a retrogradat direct în Liga 2 un mare merit îl are și… Mircea Rednic! Pentru că în etapele anterioare formația pe care o antrenează, UTA Arad, a câștigat la Iași și cu FCU Craiova, iar în ultima rundă nu prea s-a omorât cu firea pe „Arcul de Triumf” contra „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Apatia arădenilor a ridicat ceva semne de întrebare, iar toate drumurile duceau către fostul dinamovist Mircea Rednic. Deși acesta amenințase înaintea partidei că vine cu gânduri de răzbunare pentru modul cum a fost tratat în trecut de conducerea lui Dinamo, lucrurile au stat taman invers duminică seara.

„Blăteanu duminică la Dinamo cu UTA?”, e întrebarea pe care Horia Ivanovici i-a adresat-o, în mod firesc în asemenea condiții, lui Dumitru Dragomir la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni de la ora 13:30 numai pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„Nu! Dar toată viața să-l respecte pe Rednic. Iar suporterii nu sunt proști. Dacă-mi place ceva, și la ei, și la ăștia de la Rapid, după meci tot stadionul i-a scandat numele lui Mircea Rednic. Bravo!

Eu am știut… Când am spus la tine în emisiune cine retrogradează… Mi-a zis fi-miu că am gura aurită, n-a văzut îm viața lui. Doamne, dacă nu le nimeresc în proporție de 80-90%”, e răspunsul lui Dumitru Dragomir care face lumină în acest caz „controversat”.

ADVERTISEMENT

„Cum se bătea «Puriul» cu pumnul în piept. «Îi mănînc! Facem…». Eu eram în emisiune la Prima și râdeam… Mare dinamovist Rednic”, nu se lasă moderatorul și continuă cu tirul întrebărilor.

„Diplomat…Așa trebuie să procedeze. Dar vreau să scot în evidență și seriozitatea celor trei antrenori. Neluțu Sabău, Dorinel Munteanu și Măldărășanu… Plus ăla de la Iași, care e un copil foarte serios”, evită „Oracolul” să mai dezvolte subiectul.

ADVERTISEMENT

„Dar toți dinamoviștii au tras cu Dinamo. Rednic, Sabău, Dorinel… Deci să-l iubească mult pe Rednic cei de la Dinamo”, a încheiat Horia Ivanovici la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare miercuri, de la ora 10:30.

„Eu știam sigur că Rednic nu… O parte din viața lui a fost aici. Și nu se răzbună Rednic. El nu uită, dar nu se răzbună. Nu e ca alții. Păi alții te așteaptă o viață să-ți rupă glezenele”, e concluzia lui Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, reactie spumoasa dupa Dinamo - UTA 2-0