A fost botezat primul copil în biserica lui Maradona. Ce nume au ales părinții

La un an distanță de la trecerea în neființă a lui Diego Armando Maradona, considerat de mulți fani cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, în din Mexic s-a săvârșit primul botez.

Chiar dacă lăcașul de cult nu a fost înregistrat de către autorități și nu are statutul de biserică, părinții unei fetițe au ales să-și boteze copilul în ”biserica” lui Maradona.

Primul copil creștinat în biserica lui Maradona este o fetiță

”Biserica Maradoniană” din Mexic este administrată de un argentinian stabilit acolo de mai bine de 20 de ani. Acesta a mărturisit că și-a propus să ”oficieze” atât nunți, cât și botezuri, dar numai de anul viitor.

Cererea celor doi părinți l-au luat prin surprindere pe argentinian, dar a acceptat provocarea și astfel a fost botezat primul copil în ”biserica” lui Maradona. Este vorba despre o fetiță în vârstă de un an, căreia părinții i-au ales numele Natalia.

”Sunt mare fan al lui Diego, a fost unic şi de neînlocuit. Am venit să ne amintim de el şi am întrebat dacă pot s-o boteze pe fetiţa mea”, a povestit tatăl primului copil creștinat în biserica dedicată ”Dumnezeului argentinian” al fotbalului.

Marcelo Salvador Buchet, cel care a deschis în Mexic biserica închinată lui Maradona a povestit că lăcașul este vizitat de foarte mulți fani ai celui mai mare fotbalist argentinian din toate timpurile.

”Este o mică nebunie pe care am creat-o pentru iubitorii fotbalului. Astăzi este o zi specială, ne amintim de prima aniversare a plecării lui Diego.

Oamenii vin să vorbească despre fotbal, să vorbească despre Diego şi să urmărească videoclipurile cu el, să bea mate, băutura sud-americană provenită din cultura amerindiană”, le-a povestit Buchet jurnaliștilor din Mexic, citați de Agerpres.

Religia maradoniană a apărut încă din 1998

Fani argentinieni ai fostului mare fotbalist au decis încă din 1998 să creeze o ”religie” în cinstea lui . Chiar dacă nu este o religie în adevăratul sens al cuvântului, aceasta s-a răspândit extrem de repede în numeroase țări.

Cea mai recentă biserică închinată lui ”El Pibe D’Oro” este cea din Mexic, deschisă anul acesta pe 7 iulie, în orașul mexican Puebla.

În interiorul bisericii creștinii care-i trec pragul nu se închină la icoane, dar pot admira zeci de fotografii ale fostului fotbalist, din copilărie până la momente care au făcut înconjurul lumii cum ar fi întâlnirile cu fostul lider cubanez Fidel Castro, sau cu Papa Francisc.

Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020 în urma unui atac de cord. Fostul fotbalist avea probleme renale grave, dar și afecțiuni cardiace și ale ficatului.