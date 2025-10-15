“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!

România a obținut un succes remarcabil împotriva Austriei, cu scorul de 1-0, golul decisiv fiind înscris de Virgil Ghiță în prelungiri, în minutul 90+5. Mircea Lucescu a mărturisit că Marius Marin a făcut o treabă excelentă la mijlocul terenului.

ADVERTISEMENT

Marius Marin, cheia succesului din victoria cu Austria

, Mircea Lucescu a transmis că a rămas profund impresionat de Marius Marin. Selecționerul e de părere că mijlocașul celor de la Pisa a fost cel mai important om de pe teren în succesul cu Austria.

„Rolul cel mai important l-a avut Marius Marin. El a fost extraordinar! Pot să spun că randamentul cel mai important pentru echipă el l-a dat. El a fost cel mai important om, acoperea și în dreapta, la Laimer, pentru că Dragomir a avut un rol esențial.

ADVERTISEMENT

La Viena, Răzvan Marin nu a putut să îl oprească pe Laimer. De data asta, cu o capacitate fizică superioară și o intensitate a duelurilor, l-a anihilat Dragomir pe Laimer, care este un jucător de 70-80 de milioane de euro”, a declarat Mircea Lucescu.

Cum l-a blocat Marin pe Laimer

Selecționerul l-a comparat pe Marius Marin cu un „ștergător de parbriz”. Mijlocașul defensiv a acoperit foarte bine spațiile centrale și a apărut excelent în momentul în care Laimer intra în posesie.

ADVERTISEMENT

„Dacă se întorcea Laimer în zonă centrală, nu se ducea drept, pentru că întotdeauna juca pe Alaba. Îl abandonai, mergea Bîrligea să îl închidă și mergea tare de tot pe Alaba. După venea imediat Marius Marin pe Laimer și îl bloca.

ADVERTISEMENT

A făcut lucrul acesta și în stânga, dar și în dreapta. A fost, așa cum spun eu, ca un ‘ștergător de parbriz’, a ras tot Marius Marin. Acolo îți trebuie un simț al jocului, o disponibilitate de sacrificiu, o inteligență. Trebuie să știi când să pleci dintr-o parte și vii în cealaltă”, a mai spus „Il Luce”.

Ce s-a schimbat în jocul lui Marius Marin

În final, cu Marius Marin înainte de jocul cu Austria. Mijlocașul obișnuia să iasă în lateral, dar după sfaturile selecționerului a acoperit doar zona centrală, iar diferența s-a văzut. „Il Luce” a amintit și de o recuperare a lui Vlad Dragomir, în urma căreia tot stadionul a început să aplaude.

ADVERTISEMENT

„Nu a mai ieșit în lateral, i-am reproșat că în două meciuri am luat golul pe zona centrală, acolo unde ar fi trebuit să fie el. Pe mine nu mă interesează să ataci lateralul, ci să rămână în zonă. Primul gol luat cu Austria a fost din zona centrală. Nu era el de vină atunci, pentru că era în marcaj.

Indiferent unde apare el, celălalt mijlocaș trebuie să vină în zona centrală. Așa s-a întâmplat și ieri, a ieșit de câteva ori Marin, dar a venit Hagi și i-a acoperit locul. A fost o fază la care a venit Dragomir, a recuperat o minge și tot stadionul a început să aplaude”, a încheiat Mircea Lucesuc.

Cum a evoluat cariera lui Marius Marin

Marius Marin este un fotbalist format de Poli Timișoara, club de la care a luat drumul Italiei, la Sassuolo. De la fosta formație a lui Vlad Chiricheș, Marin a fost împrumutat la Catanzaro.

După această experiență, internaționalul a fost cedat definitiv la Pisa, club la care este legitimat din 2019. Marius Marin este unul din liderii formației italiene, iar la finalul sezonului trecut a reușit să promoveze în Seria A.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin

34 de selecții are mijlocașul la echipa națională