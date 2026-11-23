ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și conducerea lui Inter Milano pregătesc deja mutările pentru întărirea compartimentului defensiv, iar una dintre principalele ținte ale grupării de pe „Giuseppe Meazza” vine din Premier League. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană (TuttoMercatoWeb), care citează surse din Anglia, campioana Italiei îl urmărește atent pe fundașul central al lui Manchester United, Matthijs de Ligt (27 de ani), în perspectiva unui transfer definitiv în vara anului 2027.

Inter Milano îl vrea la vară pe Matthijs de Ligt de la Manchester United

Planul oficialilor conduși de Giuseppe Marotta este să pregătească terenul pentru perioada de mercato din vară, când Inter intenționează să își remanieze linia de fund și să aducă un jucător cu experiență uriașă la cel mai înalt nivel, inclusiv în Serie A, acolo unde internaționalul olandez a mai evoluat pentru rivala Juventus între 2019 și 2022.

ADVERTISEMENT

de interesul concret venit din Turcia. Beșiktaș vrea să profite de situația fundașului pe Old Trafford și insistă pentru aducerea lui Matthijs de Ligt încă din fereastra de transferuri din luna ianuarie, sub formă de împrumut. Totuși, șefii lui Manchester United nu sunt dispuși să îi dea drumul olandezului la jumătatea sezonului decât dacă reușesc mai întâi să transfere un înlocuitor pe măsură.

Situația lui Matthijs de Ligt la Manchester United și nevoia lui Cristi Chivu de întăriri în apărare

Adus de Manchester United în vara anului 2024 de la Bayern München pentru 45 de milioane de euro, Matthijs de Ligt are contract cu „diavolii roșii” până în iunie 2029, însă statutul său în angrenajul echipei engleze a alimentat speculațiile privind o posibilă despărțire. Pentru Cristi Chivu, aducerea unui stoper de talia lui De Ligt ar reprezenta o mutare strategică majoră, mai ales în contextul în care defensiva lui Inter a arătat vulnerabilități în acest debut de stagiune din Serie A cu 17 goluri încasate în primele 12 etape, iar veteranii din centrul apărării milaneze se apropie de finalul ciclului pe „Giuseppe Meazza”.

ADVERTISEMENT

Deși are contract cu Manchester United până pe 30 iunie 2029, fundașul olandez în vârstă de 27 de ani a prins foarte puține minute în actuala stagiune, fiind măcinat de o accidentare serioasă la spate care l-a ținut departe de gazon aproape un an. De la revenire, stoperul a bifat doar 3 apariții oficiale în acest sezon (un meci ca integralist în Premier League, și două prezențe în Champions League, 79 de minute cu Como și 2 minute contra lui AS Roma), după ce în campionatul trecut adunase doar 13 meciuri și un gol pentru gruparea de pe Old Trafford.