A fost cea mai aşteptată autostradă din România, dar şansele să se mai construiască sunt minime. “Lucrările nu vor începe până în 2036!”

Românii care sperau sa ajungă în două ore cu maşina pe Valea Prahovei vor mai avea de aşteptat şi poate nepoţii lor le vor face această bucurie. Construcţia celei mai aşteptate autostrăzi din ţara noastră nu va începe în următorii 12 ani.

Varianta ocolitoare a Comarnicului ar urma să fie gata în 2025

, suspendat în urma acuzaţii de corupţie, spune că a început să comande studii de fezabilitate ale unor centuri ocolitoare pentru mai multe localităţi de pe Valea Prahovei, după ce a primit un răspuns dezarmant de la Ministerul Transporturilor.

“Prima dată m-am dus la Ministerul Transporturilor şi am întrebat ‘Cam când credeţi că se face autostrada Comarnic – Braşov?’. Răspunsul de la Ministerul Transporturilor a fost următorul: Nu mai devreme de 2036 va începe. Şi am zis ok, bun, nu mai devreme de 2036”, a povestit Iulian Dumitrescu, care candidează la un nou mandat la şefia CJ, într-o emisiune electorală.

După acest moment i-a chermat pe primarii din Comarnic, Buşteni şi Azuga cerându-le acestora să găsească un traseu ocolitor.

“Nu ştiam de unde iau finanţarea, gândindu-mă că la un moment dat tot guvernanţii, trecând pe acolo, pe Valea Prahovei – ştiţi că dacă pleci vinerea, ai timp să stai cu soţia, puteţi să staţi cu ea, vă certaţi şi vă împăcaţi în maşină până ajungeţi la Braşov, adică aveţi timp.. şi asta ore întregi.

E, totuşi o ruşine. Am zis: la un moment dat, fiind acolo, la coaliţie, s-or gândi să dea bani să facem centurile astea, dacă ştiu că în 2036 începe … ăla e cel mai optimist scenariu, cu 2036. Om vedea ce o fi atunci”, a mai povestit Iulian Dumitrescu.

Acesta este convins că realizarea acestor “variante de descărcare” la Comarnic, Buşteni şi Azuga va avea ca efect . Dumitruscu mai spune că varianta ocolitoare a Comarnicului va fi finalizată anul viitor, iar celelalte două lucrări urmează să înceapă curând, termenul de finalizare fiind de trei ani.

Potrivit lui Iulian Dumitrescu, realizarea unei centuri ocolitoare costă în jur de 50 de milioane de euro, eforet financiar pe care guvernul l-ar putea face fără probleme.

“La un moment dat, după ce am semnat contractul de finanţare, ce credeţi că s-au gândit cei de la CNAIR? Ar fi vrut să mute traseul viitoarei autostrăzi peste centurile noastre. Noroc că am fost foarte hotărâţi ca noi să facem aceste centuri”, a mai spus Dumitrescu.