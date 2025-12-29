A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor”

ADVERTISEMENT

Ionel Dănciulescu a fost unul dintre marii atacanți români de fotbal. Fostul internațional român a dezvăluit un moment din cariera lui care nu îi dă pace nici în ziua de azi când își amintește. Ce s-a întâmplat, de fapt, în urmă cu aproximativ 15 ani.

Dezamăgirea lui Ionel Dănciulescu

Ionel Dănciulescu, cel care deține recordul pentru cele mai multe apariții în campionatul României (515 meciuri) și care este, de asemenea, al doilea marcator din istoria ligii (214 goluri) a vorbit despre unul dintre momentele neplăcute din cariera sa.

fostul mare atacant român și-a amintit de experiența avută în Spania, la Hércules CF, când echipa evolua în La Liga. Dănciulescu nu poate concepe nici acum felul în care a fost îndepărtat de la club, deși jucase bine și fusese golgheter.

„Eu acolo m-am adus accidentat. Am avut o mică leziune fibrilară la picior. Apoi am avut o entorsă de genunchi, care și aia m-a ținut o lună și jumătate de zile departe. Per total, fără falsă modestie, cred că am făcut unul dintre cele mai bune sezoane ale mele. Am promovat.

Contractul era făcut de așa manieră că dacă ei îți dau o sumă de bani, pot să renunțe la tine. Pe mine nu m-a deranjat chestia asta. Pe mine, singurul lucru care m-a dezamăgit faptul că eu acolo m-am dus în primul rând pentru Esteban Vigo, pentru că eu îl cunoșteam de la Dinamo, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp. Dar m-am dus acolo, când am vorbit cu domnul Giovanni Becali, mi-a spus: ‘băi, uite, e antrenor Esteban’. La final, ok, sunt de acord, îl aduci pe Trezeguet, îl aduci pe Valdes, pe cine vrei tu, dar putea să spună de maniera asta, domnule, vreau și eu un singur jucător pe care să-l țin. Că a venit aici, m-a ajutat. Dacă aș fi avut evoluții proaste și n-aș fi jucat bine, fără niciun fel de problemă n-aș fi deschis discuția. Dar așa mă așteptam totuși la mai multă recunoștință din partea dânsului.

Asta demonstrează că am jucat bine pentru că imediat după ce am plecat eu, a venit Cristi Pulhac în locul meu. Am lăsat ușile deschise. Dar le-am spus atunci că totul în viață se plătește. La cum v-ați comportat voi față de mine, față de jucători importanți care au dus greul echipei”.

Declinul echipei care l-a îndepărtat pe Dănciulescu

Ulterior, fostul atacant a povestit ce s-a ales de gruparea spaniolă odată ce a fost vândut. Clubul a intrat pe o pantă descendentă, care i-a adus retrogradarea în Liga 3, unde se află și astăzi.

„Știți ce s-a întâmplat cu Hercules Alicante după sezonul ăla? Retrogradare în Liga 2-a, retrogradare în Liga 3-a și de atunci sunt în Liga 3-a. Pentru că ei s-au grăbit și au vândut jucători, e adevărat, cu nume, pe sume importante și au uitat într-un deficit financiar pe care nu l-au mai adus pe linia de plutire. Și ei tot timpul au mers din minus în minus. Și atunci când mergi pe minus, nu poți să aduci jucători de valoare. Și jucători care să te ajute să promovezi”, a povestit Ionel Dănciulescu.

China, o amintire frumoasă pentru Dănciulescu. Cum a caracterizat experiența de pe continentul asiatic

Înainte de experiența neplăcută din Spania, Ionel Dănciulescu, , a jucat și în China. Mai exact, el era împrumutat la începutul anului 2005 de SD Taishan de la Dinamo. Ce a spus despre viața pe care a experimentat-o în Asia.

„A fost o experiență destul de bună. A fost un pic mai complicat la început. E diferență de cultură, de absolut tot, de felul lor de a gândi fotbalul. Trebuie să te adaptezi un pic situațiilor de acolo. Ei de obicei mănâncă de patru ori pe zi. Ei de obicei stau foarte mult în bază, așa se cheamă acolo. Toți jucătorii chinezi, marea majoritate, stau cantonați. Și atunci când se îndreaptă către echipa națională, atunci pleacă și ei 3-4-5 zile la ei acasă, pentru că distanțele sunt foarte mari.

Dar m-am obișnuit destul de bine după aceea. Primele luni de zile a fost complicat, nici nu mi-a ieșit jocul, adică am fost un pic dificil. După care am avut un salt calitativ extraordinar de bun, am fost și golgheterul echipei. E adevărat, am pierdut finala Cupei și am terminat pe 3 campionatul respectiv. Dar atunci, dacă ar fi fost după mine, eu aș mai fi stat în China.

Se făceau contracte decât pe un singur sezon în perioada respectivă. Singurul care a avut atunci contract pe mai mulți ani a fost Dan Alexa, la Beijing One, pe 3 ani de zile. Tot timpul când aveam zile libere mă duceam cu soția la Beijing. Făceam 45 de minute cu avionul. Și petreceam cu el, stăteam 2-3 zile pe acolo prin Beijing”, a mai spus Ionel Dănciulescu la „FANATIK Dinamo”.

Cariera lui Ionel Dănciulescu

Ionel Dănciulescu a îmbrăcat tricoul a trei echipe în România: Electroputere Craiova, Steaua și Dinamo. În ceea ce privește experiențele din străinătate, el a evoluat la cluburi precum Altay SK (Turcia), SD Taishan (China) și Hercules (Spania). Cele mai multe goluri, precum și apariții, le-a avut la echipa din „Ștefan cel Mare”.