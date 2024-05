„A fost cel mai emoțional titlu din cariera ta?”. Răzvan Lucescu a găsit un alt cuvânt pentru marea performanță cu PAOK

Performanță uluitoare obținută de A fost un final incendiar de sezon, cu echipa românului triumfând la mustață, după o serie de 4 victorii la rând contra lui AEK Atena, Olympiakos, Panathinaikos și Aris Salonic.

Răzvan Lucescu, după ce a devenit campion în Grecia cu PAOK Salonic: „E cel mai complicat titlu!”

suporterii petrecând împreună cu jucătorii și staff-ul toată noaptea. Nici

„Sunt patru tituluri în istoria lui PAOK și se spune că un titlu la PAOK contează cât alte zece. Nu-i chiar așa, pentru că să câștigi acele zece titluri înseamnă o muncă, înseamnă organziare, dar totuși, din punct de vedere emoțional, pot spune că un titlu la PAOK valorează ceva de genul acesta”, și-a începutul Răzvan Lucescu discursul eveniment.

„Este cel mai frumos titlu din cariera ta? Sau cel mai emoțional?”, a vrut să afle moderatorul Horia Ivanovici la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„E greu să faci o comparație, pentru că primul a fost primul… Și a venit tot la PAOK, după 34 de ani. Al doilea a fost la Al Hilal, care venea după ce am câștigat Champions League și se mergea spre acea triplă, pe care nu mulți au posibilitatea să o câștige.

Dar pot să spun că acesta a fost cel mai complicat. Cel mai complicat, cel mai greu și nu numai prin faptul că am jucat 58 de meciuri, cu tot cu Europa. Mi-a trimis cineva o statistică, în momentul de față, în Europa suntem doar noi, City și Liverpool cu 58 de meciuri. Nu mai e o altă echipă care să fie peste ca meciuri jucate.

Dar gândește-te pe lângă asta și la adversarii pe care i-am avut și la faptul că am jucat play-off. Acum cinci ani, în 2019, când am câștigat titlul, a fost un campionat normal. Am jucat de două ori contra lui Olympiakos, de două ori contra lui AEK, de două ori contra lui Panathinaikos… Dar acum am jucat de câte patru ori contra acestor echipe. Și numai în ultima săptămână am jucat cu Olympiakos, cu Panathinaikos și la Aris.

Deci cu un play-off este mult mai greu. După cum am mai spus, după cum s-a pornit, faptul că nu exista nicio speranță, faptul că celelalte echipe sunt foarte puternice, modul cum s-a desfășurat acest play-off, situațiile prin care am trecut, toate mă fac să simt că a fost cel mai complicat titlu.

Și pentru că este cle mai complicat, dacă vrei, aș putea spune și că este cel mai frumos. Deși și celelalte titluri îmi creează o senzație specială. Când câștigi, e ceva special, rămâne ceva special în memoria mea”, s-a destăinuit Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.