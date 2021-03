A fost considerat urmașul lui Tătărușanu, a jucat fotbal pe datorie și vrea în Bundesliga. Cine este George Micle

Are doar 19 ani și numele lui, încă, nu spune mai nimic. George Micle este unul dintre portarii de rezervă ai lui FC Argeș, dar atunci când s-a ivit ocazia nu s-a făcut de râs. Are doar 6 meciuri în Liga 1, dar timpul este de partea lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea lui George Micle este una aparent comună multor tineri fotbaliști. A început fotbalul în orașul natal, Satu Mare, a făcut pasul spre centrul de excelență de la Deva, de unde FCSB l-a achiziționat la vârsta de 16 ani. Titular la grupele de juniori ale roș-albaștrilor, nimic nu părea să stea în calea ascensiunii lui George.

Apoi au venit accidentările și iminenta despărțire de echipa care l-a dat fotbalului mare pe Ciprian Tătărușanu, idolul tânărului portar sătmărean.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A jucat fotbal pe datorie

Când lucrurile păreau să se așeze pe făgașul pe care George și-l dorea, o serie de accidentări l-au scos din circuit și a fost nevoit să plece de la FCSB.

”La început, am jucat meci de meci, iar după aceea am avut probleme cu niște accidentări mai serioase, mi-am rupt degetul de două ori în acea perioadă. După aceea am fost și operat de menisc la genunchi. Nu m-au dat afară (FCSB – n.r.), dar mi-au spus că șansele mele să joc ar fi minime și am considerat că trebuie să plec undeva unde să joc”, a povestit George Micle, într-un interviu pentru ProSport.

ADVERTISEMENT

A fost o despărțire care putea să-i frângă visul de a deveni fotbalist, dar a ales să continue la Sportul Snagov, micuța grupare de la marginea Bucureștiului, unde fotbaliștii jucau de plăcere și pe promisiuni că li se vor plăti contractele, oricum mici.

”A fost o perioadă frumoasă, chiar dacă nu aveam bănuți. Toți de acolo jucam de plăcere, eram băieți tineri toți și a fost o perioadă foarte bună pentru mine, am și debutat în Liga 2, la o vârstă destul de fragedă. Era un grup unit acolo”, a rememorat George.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul cu portarii de la Snagov l-a luat cu el la Pitești

O jumătate de sezon s-a bucurat de fotbal George Micle, la Snagov. Patronul clubului a decis să-și retragă sprijinul financiar, echipa s-a retras din Liga 2 și fiecare jucător a luat-o pe drumul lui. Norocul lui Micle a fost că antrenorul cu portarii de la Sportul Snagov a fost ofertat de FC Argeș, echipă ce lupta pentru promovarea în Liga 1, în sezonul 2019/2020.

”Trebuie să îi mulțumesc pe această cale domnului Viorel Dumitrescu. M-a ajutat să ajung la FC Argeș și aici, la fiecare antrenament el ne îndrumă, dăm 100%. Când a fost ocazia, tot dânsul împreună cu staff-ul mi-au dat ocazia să debutez în Liga 1”, a mai spus Micle, pentru ProSport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Apoi, a urmat debutul în Liga 1. S-a întâmplat într-o zi de 16 octombrie 2020, într-un meci FC Argeș – Astra Giurgiu 1-0. Au urmat alte cinci apariții între buturile piteștenilor, fiind în acest moment al doilea portar al echipei din Trivale.

Bundesliga, marele vis

George Micle a mai spus că Ciprian Tătărușanu a fost primul lui model în fotbal. A depășit momentele dificile în care a fost forțat de accidentări să stea pe bară. La 19 ai are tot timpul de partea lui pentru a face performanță și cea mai mare dorință a lui este să ajungă în Bundesliga.

ADVERTISEMENT

”Sunt un om simplu care dorește pe zi ce trece să crească, să evolueze atât din punct de vedere fotbalistic, cât și uman. Sunt un om modest care muncește zilnic și își vede de treaba lui. Sunt un tip serios atât pe parte umană, cât și pe cea fotbalistică.

În primul rând, aș vrea să mă afirm aici, în România, în Liga 1, și după aceea să fac pasul la o echipă mare din Europa. Mi-ar plăcea să ajung în Bundesliga, la Borussia Dortmund”, a punctat George Micle, pentru sursa citată.