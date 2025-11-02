A fost corectă eliminarea lui Murgia din U Cluj – FCSB? Cristi Balaj, verdict dur: “Olaru a simulat că a fost lovit! A tras cu ochiul să vadă reacția arbitrului”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Adrian Ilie a explicat de ce are anumite dubii față de decizia arbitrului de a-i acorda al doilea cartonaș galben mijlocașului italian, deși a admis că acest moment este totuși „acoperit” de regulament, întrucât a fost vorba într-adevăr despre o lovire, chiar dacă nu s-a pus problema de o intensitate foarte mare. Ulterior, Cristi Balaj a oferit verdictul vizavi de această fază extrem de disputată.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a mărturisit că a urmărit declarațiile făcute anterior de Adi Ilie. Fostul central UEFA a amintit de faptul că arbitrilor li se recomandă să acorde al doilea cartonaș galben doar în momentul în care acesta este clar. Balaj e de părere că faultul asupra lui Darius Olaru nu impunea eliminarea lui Murgia.

„(n.r. – A primit corect Murgia două galbene?) Am văzut o parte din emisiunea voastră și vreau să subliniez ce a spus Adi Ilie. Legat de al doilea galben, spunea Adi Ilie că ‘arbitrul e acoperit de regulament’.

Discuția stă în felul următor – se solicită arbitrilor, atunci când se dă al doilea galben, să fie un galben clar. Să nu fie un galben la care să fie dubii, să avem reluări, să spunem că e acoperit de regulament.

De ce e doar acoperit de regulament? Mai mult e o împingere cu nivelul brațului, nu avem o lovire despre care putem vorbi de imprudență, nu aveam acea mișcare a brațului cu un contact scurt la nivelul capului sau a feței. Nu întâmplător mâna lui Murgia s-a dus în continuare după contact, asta pentru că nu a exista acea intensitate a lovirii. Se recomandă arbitrilor să dea al doilea galben doar dacă e clar”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj reclamă o simulare a lui Darius Olaru

În continuare, Cristi Balaj a reclamat faptul că Darius Olaru a simulat la acel contact, iar acest lucru s-a văzut în momentul în care jucătorul s-a ridicat, acesta neavând nevoie de intervenția medicilor. Fostul arbitru a concluzionat și a transmis că nu se impunea acordarea celui de-al doilea cartonaș galben.

„Dacă e să o luăm după joc, arbitrul trebuia obligatoriu să arate primul cartonaș galben. Murgia a avut o reacție nejustificată atunci când a luat primul cartonaș galben. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că a fost un contact între cei doi jucători tot în aceeași zonă a terenului. Atunci Murgia s-a ridicat imediat, chiar dacă vorbim de un fault al lui Olaru la limita cartonașului galben.

Dacă arbitrul ar fi fost inspirat și i-ar fi spus lui Olaru că i-ar fi dat galben la o a doua asemenea intrare, să-l atenționeze măcar verbal, atunci probabil că Murgia ar fi fost mult mai atent.

Murgia a înțeles că arbitrul acceptă duelurile bărbătești și că oarecum a fost păcălit și de reacția exagerată a lui Olaru, care a simulat o lovire. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu întâmplător Olaru, când a văzut cu coada ochiului că arbitrul i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Murgia, s-a ridicat imediat, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Al doilea galben s-a acordat cu ușurință”, a adăugat Cristi Balaj.

Dilema lui Adrian Ilie după eliminarea lui Murgia din meciul U Cluj – FCSB 0-2

„Cobra” a punctat că a văzut o fază similară în meciul jucat de fosta sa echipă Valencia pe terenul lui Real Madrid, iar verdictul de acolo a fost unul total diferit de ce s-a întâmplat pe Cluj Arena.

„Are acoperire. Aseară m-am uitat la Real Madrid cu Valencia, aceeași intrare în terenul lui Real Madrid, Valverde lovește identic pe o fază de contraatac. A dat fault, simplu. Fault de joc.

Să zicem că ar merita să îi dea și al doilea galben. Dar parcă ușor, după primul gest să rupi jocul așa, ca arbitru? (…) Eu cred că și fără eliminare, FCSB juca mai bine, câștiga meciul”, a spus Adrian Ilie în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat Marius Șumudică faza controversată de pe Cluj Arena

De asemenea, cu aceeași ocazie, în cadrul unei intervenții telefonice, și-a exprimat părerea vizavi de această fază și în principal l-a criticat pe Murgia pentru cum a tratat momentul.

„Nici măcar nu are pic de inteligență. Pentru că atâta timp cât iei primul galben după un gest pe care îl faci, după aceea el începe și îi arată arbitrului. Arbitrul ține minte lucrurile astea. El arată una, două, trei, nu știu ce a vrut să îi arate. Îi arată gesturile astea, era irascibil.

Iar următorul atac, la mijlocul terenului, nu are nicio… Nu trebuie să ataci decisiv acolo, stai, ești cu spatele la joc. El se duce direct cu cotul sus. E adevărat, nu este o lovitură de intensitate.

Îl știm foarte bine pe Olaru. Dacă l-ai atins puțin, se tăvălește 10 minute. S-a ridicat imediat, da. Dacă nu îi dădea, mai stătea vreo două minute pe jos până îl forța să ia decizia respectivă.

Juca mai bine FCSB. Eu spun că a facilitat, chestia asta a facilitat”, a spus și Marius Șumudică