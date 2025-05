„A fost coșmarul vieții lui!”. Totul despre marea rivalitate dintre Ilie Năstase și americanul Stan Smith

. este cunoscut și pentru meciurile cu Stan Smith, „Nasty” pierzând două finale în fața sa, iar Andrei Vochin povestește ce avea în plus tenismenul american.

Totul despre marea rivalitate dintre Ilie Năstase și americanul Stan Smith

În cadrul „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a declarat că Stan Smith a fost „coșmarul vieții” al lui Ilie Năstase. Sportivul american avea o anduranță în plus față de „Nasty”, iar această calitate a fost decisivă în finalele de la Wimbledon și de la Cupa Davis. Românul și-a luat revanșa la Turneul Campionilor.

„Stam Smith e cam coșmarul vieții lui Ilie Năstase. Stam Smith era și el talentat, era un jucător complet, însă era de anduranță. Finala de la Wimbledon a durat 5 ore și 10 minute, iar atunci l-a bătut din cauza oboselii, a anduranței.

Stan Smith avea tipul acesta de anduranță peste Năstase. Cu cât se prelungea meciul, cu atât era mai bine pentru Stan Smith. Ilie Năstase era adeptul schimburilor mai scurte de minge, era cel mai bun din lume la servici – voleu. El încerca să scurteze punctele.

„Ilie Năstase este pe locul 5 în clasamentul câștigătorilor de la Turneul Campionilor”

Au jucat 5 ore și nu erau scaunele de acum. Nu era ușor să îl bați pe Ilie Năstase, dar dacă îl duceai mult timp în joc, aveai o șansă mai mare, iar Stan Smith asta a făcut. Nu existau scaune ca să te odihnești între game-uri, iar Ilie Năstase s-a așezat pe lada de sucuri, de apă, dar și de mingi.

Este o poză celebră de după meci, Ilie Năstase, istovit, îi strânge mingea lui Stan Smith. Deși la față părea un om mult mai în vârstă decât Ilie Năstase, s-a ținut bine, așa cum s-a ținut și în finala Cupei Davis de la București.

De asta spun că este coșmarul vieții lui, pentru că la Wimbledon și Cupa Davis, pe care Ilie Năstase nu a putut să și le treacă în palmares, s-a întâlnit cu acest domn și de fiecare a pierdut. În schimb, l-a bătut la Turneul Campionilor de l-a rupt pe Stan Smith! Ilie Năstase are patru Turnee ale Campionilor, are cinci finale și patru câștigate. Este pe locul 5 și în momentul acesta la acest capitol, Djokovic are șapte, Federer are șase, Ivan Lendl și Pete Sampras câte cinci, iar apoi vine Năstase cu patru”, a spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

