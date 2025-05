A fost dată afară din futsal pentru pozele indecente, iar acum face o avere din OnlyFans! Cât câștigă pe lună

Marcela Soares a fost dată afară de la echipa de futsal Pelotas, din Brazilia, după ce conducerea clubului a descoperit activitatea paralelă a tinerei. Frumoasa blondă în vârstă de 21 de ani se ocupa în timpul liber de crearea conținutului pentru adulți, iar clubul a acuzat-o ca a adus prejudicii de imagine formației din statul Rio Grande do Sul.

Tânăra dată afară din cauza postării de conținut pentru adulți, câștigă de 100 de ori mai mult decât înainte

Exemplul perfect este Marcela Soares, care s-a dedicat complet acestei activități după ce echipa de futsal la care activa a dat-o afară din cauza activității sale făcute în paralel.

La doar 21 de ani, tânăra braziliancă a ajuns să câștige lunar de 100 de ori mai mult decât o făcea doar din meciurile jucate pentru echipa de futsal. Ea era remunerată cu doar 70 de dolari lunar, iar după primele 4 săptămâni de Only Fans, modelul afirmă că a câștigat mai bine de 7000 de dolari.

„Iubesc futsalul, este pasiunea mea pentru totdeauna. Dar nu pot rămâne într-un loc care încearcă să controleze cine sunt eu în afara terenului. Nu am încetat niciodată să fiu sportiva care am fost mereu și nu am lipsit niciodată de respect clubului. Dar mi s-a spus că dau un exemplu prost copiilor.

Am fost judecată, exclusă și m-am simțit trădată chiar și de alte femei. Dar am și câștigat ceva: libertate și independență financiară. Astăzi mă simt mai puternică”, a povestit Marcela Soares.

O sportivă din România a urmat aceeași cale

Alexandra Ianculescu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, desfășurate în Coreea de Sud, la PyeongChang, iar Ea a recunoscut că vinde poze în bikini încă din 2021 și a declarat că nu regretă acest lucru:

„Înainte îmi păsa ce cred oamenii, dar apoi am realizat că opiniile lor nu îmi plătesc facturile. Voi continua să o folosesc la maximum pentru că îmi place cât de bine am ajuns să mă simt în propriul meu corp. Și am învățat să mă iubesc într-un mod diferit”, a recunoscut Alexandra Ianculescu pe Instagram.