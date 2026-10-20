„A fost demis!” Președintele din fotbalul românesc, reținut alături de „Justițiarul de Berceni”! Detalii șocante din anchetă

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Fotbalul românesc este zguduit de un nou scandal! George Daniel Bozieru, cunoscut pentru că a făcut parte din conducerea CSL Ștefăneștii de Jos, echipă promovată în Liga 2 în vara acestui an, a ajuns în custodia polițiștilor, alături de Alexandru Constandachi, personaj cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni”.

George Bozieru și „Justițiarul de Berceni”, reținuți pentru 24 de ore! Ce acuzații li se aduc

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, după audierile desfășurate la Secția 4 Poliție Ploiești. Potrivit , procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar Judecătoria Ploiești urmează să se pronunțe asupra propunerii.

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Conform sursei menționate anterior, Bozieru și Constandachi sunt anchetați într-un dosar deschis în urma plângerii depuse de un bărbat care susține că ar fi fost agresat fizic și lipsit de libertate. „Bărbați reținuți pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate și lovire sau alte violențe Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.4 Ploiești au dispus, la data de 19 octombrie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de doi bărbați de 25 de ani, respectiv 35 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe. Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești.

Ulterior, cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieșire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forța din autoturismul pe care îl conducea și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare. De asemenea, aceștia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele. În vederea documentării activității infracționale și a depistării persoanelor cercetate, la data de 19 octombrie 2026, polițiștii au desfășurat activități investigativ-operative în municipiul București.

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În urma acestor activități, cei doi bărbați au fost depistați, fiind puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la adresele persoanelor bănuite, în municipiul București. În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroșoc, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniția aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalității deținerii. După efectuarea activităților procedurale, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității de poliție, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii. În baza probatoriului administrat până în acest moment, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

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Cercetările sunt continuate de către polițiști sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție”, anunță Poliția Ploiești.

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Reacția clubului din Ștefăneștii de Jos după reținerea lui George Bozieru: „Nu mai are nicio calitate”

Contactat de FANATIK, Vahe Hovakimyan, administratorul comunei Ștefăneștii de Jos, a explicat că George Bozieru nu mai ocupă nicio funcție în cadrul clubului de fotbal. Mai mult, acesta a dezvăluit printr-o decizie a Consiliului Local. Hovakimyan a precizat că știa despre colaborarea lui Bozieru cu „Justițiarul de Berceni”, însă nu cunoștea detalii despre ancheta penală.

„George Bozieru a plecat de la Ştefăneşti, nu mai are nicio calitate la club. A fost demis de Consiliul Local, unde şi fusese numit cu câteva luni înainte. Nu ştiam că a fost reținut, acum aflu. Ştiam de acele filmări pe care le face cu Justițiarul, dar n-am cunoscut niciodată alte detalii”, a declarat Vahe Hovakimyan, în exclusivitate pentru FANATIK.

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George Bozieru, fost oficial la Dinamo și Ștefănești

înainte să ajungă în conducerea celor de la CSL Ștefăneștii de Jos, formație care a reușit promovarea în Liga 2 la finalul sezonului precedent. În „Ștefan cel Mare”, Bozieru îi ajuta pe „câini” atât în departamentul de securitate și în sectorul administrativ, cât și în academie, unde era antrenor.

Numele său a apărut în această vară și într-o controversă legată de presupuse meciuri trucate la formația ilfoveană. Bozieru a respins acuzațiile respective și a susținut că a formulat o plângere la Poliție. În ceea ce privește actualul dosar penal, cei doi bărbați beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar o eventuală măsură de arestare preventivă nu reprezintă o condamnare.