„A fost depășit!”. Lăcătuș și Craioveanu au identificat veriga slabă a lui Mircea Lucescu în Turcia – România

România a făcut o primă repriză foarte bună în infernul de la Istanbul, cu Turcia, în semifinala barajului de calificare la CM 2026. Un singur „tricolor” a primit critici de la Marius Lăcătuș și Gică Craioveanu
Cristian Măciucă
26.03.2026 | 20:10
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost pus sub lupă la pauza meciului Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Un singur fotbalist din primul „11” al naționalei noastre a primit critici de la experții Digi Sport, Marius Lăcătuș (61 de ani) și Gică Craioveanu (58 de ani).

Andrei Rațiu, repriză slabă în Turcia – România

Aflat la selecția cu numărul 38 la prima reprezentativă a României, Andrei Rațiu (27 de ani) a fost veriga slabă din naționala noastră. Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a fost depășit în numeroase rânduri și a fost salvat de jocul defensiv foarte bun al lui Dennis Man. La pauza meciului de pe Beșiktaș Stadyumu, Rațiu a fost singurul „tricolor” criticat.

„Nu și-au creat ocazii clare de a marca. Au fost acele șuturi din afara careului, dar peste poartă. Exact cum vorbeam între noi. Sunt curios cum vor sta din punct de vedere fizic Man și Mihăilă, Fac un efort extraordinar pe faza defensivă. Până acum își fac treaba extraordinar pe defensivă. Acum să-i vedem în ofensivă”, a declarat Marius Lăctuș, la pauza meciului Turcia – România.

Care au fost jucătorii lăudați

Singura ocazie mare de gol a României i-a aparținut lui Ianis Hagi, în minutul 23. Fotbalistul lui Alanyaspor a ratat când șutul său a fost blocat în ultimul moment de jucătorii gazdelor. Dennis Man și Valentin Mihăilă au fost însă jucătorii cei mai lăudați.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

„Ajungi sufocat, că trebuie să împingi 50 de metri. Ne apărăm foarte jos. E foarte mare efortul fizic să recuperăm cei 50 de metri. Noi nu am contat în atac. A fost faza lui Ianis, când a dat în adversar. În rest ei au făcut pressing sus, nu ne-au lăsat să ieșim din terenul nostru, dar nici ei nu au avut ocazii. Rațiu depășit. Mi-a plăcut Man. Dar nu știu cât îl va ține motorina la cât a coborât. Bancu a fost foarte bun. Bariș nu a făcut nimic”, a transmis și Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea...
Fanatik
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor
Turcii, scenografie fabuloasă la meciul cu România! Stadionul Beșiktaș Park a erupt. Video
Fanatik
Turcii, scenografie fabuloasă la meciul cu România! Stadionul Beșiktaș Park a erupt. Video
Imagini emoționante înainte de Turcia – România! Cum au cântat tricolorii imnul național....
Fanatik
Imagini emoționante înainte de Turcia – România! Cum au cântat tricolorii imnul național. Video
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
