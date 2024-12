A fost descoperit încă un azil de bătrâni care funcționa ilegal. Ce se întâmplă cu vârstnicii care trăiau acolo

Luni, 23 decembrie, la orele serii, polițiștii au găsit nouă persoane într-un imobil din Eforie Nord, existând suspiciunea că aici ar funcționa, de fapt, un azil de bătrâni fără autorizație legală.

Azil care funcționa în afara legii descoperit în România, la Eforie Nord. Câți vârstnici locuiau aici

Locația de la malul mării a fost depistată în urma unei sesizări privind un bătrân de 90 de ani. Au fost alertate Prefectura și DGASPC. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliției.

ADVERTISEMENT

Oamenii legii din Eforie au fost sesizați cu privire la faptul că într-un imobil din Eforie Nord . În acest imobil, polițiștii au identificat 9 persoane.

Bătrânii aveau diverse afecțiuni. Doi erau imobilizați, iar majoritatea aveau demență. Laura Constandin, directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, a precizat că au fost anunțate autoritățile competente (Prefectura, DGASPC) și se caută soluții pentru relocarea urgentă a acestora.

ADVERTISEMENT

”Am primit o sesizare că aici ar funcționa un centru ilegal pentru vârstnici. Nu este prima. Noi ne-am mai deplsat la sesizări. La celelalte sesizări nu am putut intra in incinte, am sesizat organele în măsură să-și facă atribuțiile.

Aici ne am deplasat întâmplător, la o sesizare despre un bătrân de 90 de ani care ar fi lăsat aici într-o locație necunoscută total. Nu mi-a spus nimic adresa. Am direcționat doi inspector, am venit și eu să văd ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Organele de poliție au găsit 9 vârstnici cu diferite afecțiuni, în mare parte cu demență, doi imobilizați. Am mers pe procedură legală, am anunțat Prefectura, DGASPC. Cautăm soluții pentru relocarea în regim de urgență”, spune directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, citat de .

Verificări într-un alt centru din Eforie

Oficialul constănțean a mai spus că, tot în Eforie, autoritățile au găsit și un centru legal, care funcționează cu licență. Cu toate acestea, el este verificat pentru a vedea cum sunt tratați aparținătorii.

ADVERTISEMENT

Între timp, se efectuează . Deocamdată, nu sunt semne că ar fi necesare măsuri de urgență. În funcție de constatările de la spital, se vor lua măsuri pentru transferul acestora în siguranță.

”Am găsit înțelegere la un centru tot în Eforie care funcționează legal, a primit licență, este verificat. Se face evaluarea lor medicală. Nu știu încă care este finalul acestei evaluări. Nu văd să se precipite lucrurile către urgență. Am funcție de ce se va constata la spital vom lua măsurile pentru transferul lor în siguranță”, mai spune Laura Constandin.