A fost descoperit un nou simptom care anunță infecția COVID-19. Cum se manifestă

Un nou simptom care anunță prezența virusului COVID-19 în organismul uman a fost descoperit recent de cercetători.

Până în prezent, a intrat deja în înțelegerea colectivă faptul că cele mai frecvente simptome ale noului coronavirus sunt febra, tusea uscată și oboseala.

Cum noul virus, deși are mai bine de un an de la apariție, încă are multe necunoscute chiar și lumii medicale, cercetătorii au ajuns la concluzia că el este anunțat în organism și de alt simptom, unul detectat la nivelul nasului.

În ultimele luni, un număr important și variat de simptome, printre care tusea neproductivă (tusea seacă), lipsa mirosului sau a gustului, precum și unele dureri, cea mai comună fiind cea de gât, erau în prim-plan atunci când venea vorba de anunțarea virusului în organism.

Recent, acestora li se adaugă un nou simptom. Oamenii de știință din domeniul medical avertizează că un alt simptom poate indica infecția cu SARS-CoV-2: uscăciunea nasului.

În acest sens, cercetătorii de la Universitatea din Barcelona au avertizat că uscăciunea nasului este un simptom cheie care ne poate ajuta să depistăm coronavirusul mult mai devreme, relatează The Standard Health.

Cercetarea ibericilor a fost aplicată pe 35 de respondenți care au fost infectați cu COVID-19. Rezultatele au arătat că peste 68% dintre aceștia au raportat uscăciune la nivelul nasului și o senzație continuă de parcă ar fi avut parte de un duș nazal.

Cercetătorii au fost conduși de omul de știință Jordi Navarra, cel care a prezentat concluziile studiului: ”Prezența acestor simptome și apariția timpurie a acestora ar putea facilita diagnosticul precoce al Covid-19 și eforturile inițiale de distanțare socială”, spune medicul, conform The Mail.

Care sunt cele mai frecvente simptome ale COVID-19

De la începutul pandemiei, a devenit arhicunoscut faptul că cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, tusea uscată și oboseala.

În paralel sau specific poate exista și alte simptome care sunt mai putin frecvente și care pot să apară la unele persoane, precum durerile, congestia nazală, conjunctivita, cefaleea, durerile de gât, diareea, pierderea simțului gustului și a mirosului, erupțiile cutanate și înroșirea degetelor de la mâini și picioare (apar ca si cum ar fi degerate).

Toate aceste simptome sunt de obicei ușoare și se manifestă gradual. La alte persoane infectate, apar doar simptome foarte ușoare.