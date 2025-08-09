A fost desemnat cel mai urât câine din lume. Suma neașteptată pe care stăpâna patrupedului a încasat-o odată cu noul titlu

Petunia este oficial cel mai urât câine din lume. Patrupedul este un pui de bulldog francez fără păr în vârstă de doi ani. Și se pare că micile detalii au fost cele care au ajutat-o să câștige ediția din 2025 a concursului.

Cum a fost desemnat cel mai urât câine din lume

Concursul s-a desfășurat la finalul săptămânii în orașul Santa Rosa . Vorbim despre o tradiție locală care e păstrată încă din anii 1970 și care și astăzi mai generează mare interes.

Și totuși ce detalii au contat și de ce Petunia a primit titlu de cel mai urât câine din lume? Picioarele scurte, fața ridicată, dar și lipsa părului au fost doar o parte dintre lucrurile care au contat pentru jurați.

Câți bani a primit stăpâna Petuniei

Proprietarul câștigătoarei este Shannon Nyman. Aceasta a acceptat premiul, dar și cei 5.000 de dolari care practic au venit la pachet, pe numele Petuniei. Mai mult de atât, cele două vor apărea și la televizor.

Menționăm faptul că acest concurs promovează adopția din adăposturi și este extrem de apreciat. În fiecare an, mai multe animale concurează, însă doar o parte dintre ele ies și câștigătoare.

Cine este al doilea cel mai urât câine din lume

Locul doi a fost ocupat de Jinny Lu. Este vorba depre un Pug în vârstă de cinci ani cu o limbă strâmbă și proeminentă. Acesta a mai concurat și în 2023, însă nu a primit niciun premiu.

Anul acesta însă, proprietara sa, Michelle Grady a plecat acasă cu nu mai puțin de 3.000 de dolari, demonstrând că perseverența se răsplătește. Locul trei a fost câștigat de Poppy, un câine cu creastă chinezească în vârstă de șapte ani, fără blană. Stăpânul său a primit de asemena 2.000 de dolari.

Ce alte premii mai primesc patrupezii câștigători

Toți câinii au urcat pe o scenă în fața unui public, dar și în fața unui juriu. dar și personalitatea. Totodată, reacția publicului a fost luată în calcul și ea.

Iar avantajele pentru câștigători nu se opresc doar aici. Pe lângă premiul în bani, Petunia, cel mai urât câine din lume și Shannon Nyman, stăpâna sa, au mai câștigat și un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

Astfel, concursul din Santa Rosa a fost o oportunitate interesantă pentru ele. Menționăm că anul trecut, în cadrul aceluiași concurs, câștigătorul a fost Wild Thang, un pechinez cu o limbă proeminentă. Oricum ar fi, fiecare câștigător în parte are povestea sa.