A fost desfigurat de portarul advers! Imagine șocantă din Anglia. Foto

Atacantul echipei Carlisle United a ieșit de pe teren desfigurat, după o ciocnire violentă cu portarul advers. Totuși, el a fost inclus în echipa etapei pentru prestația sa.

Emoții în liga a 5-a din Anglia! Un fotbalist a fost desfigurat de portarul advers

Carlisle United a început noul sezon din National League cu o victorie clară, 2-0 pe terenul lui Woking, însă bucuria succesului a fost umbrită de accidentarea suferită de atacantul Luke Armstrong.

Golgheterul celor de la Carlisle a deschis scorul în minutul 59 și a încheiat partida cu fața însângerată, după un contact violent cu portarul gazdelor, Craig Ross. Într-o fază de atac în care încerca să înscrie al doilea gol, Armstrong a fost lovit direct în figură de gheata goalkeeper-ului advers.

Atacantul celor de la Carlisle a fost declarat omul meciului și numit în echipa săptămânii

În mod incredibil, arbitrul Alan Young nu a acordat penalty la această fază, spre uimirea întregului staff al lui Carlisle. Deși avariat serios, Luke Armstrong a continuat partida până în minutul 71. Echipa medicală l-a bandajat, iar imaginile de pe social media sunt grăitoare.

„Vânăt și plin de lovituri, iată Jucătorul meciului din victoria de astăzi cu Woking FC. Bravo, Luke!”, au scris cei de la Carlisle pe contul oficial de social media al echipei.

Armstrong a fost răsplătit pentru evoluția sa și a fost inclus în echipa săptămânii din liga a 5-a. De altfel, a fost singurul reprezentant al celor de la Carlisle în primul 11 ideal. Atacantul de 29 de ani speră acum ca semnele de pe fața sa să dispară rapid.

Cu siguranță însă, atacantul de 29 de ani a intrat deja în inimile suporterilor. A fost primul său meci pentru Carlisle, după împrumutul la . În carieră, el a mai jucat pentru echipe precum Salford, Harrogate sau Hartlepool.