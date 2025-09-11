Sport

„A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu?” Răspunsul care face lumină într-o dilemă de ani de zile: „Nu s-au înghițit niciodată! Au o prietenie de fațadă”

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri uluitoare despre cei doi monștri sacri ai fotbalului românesc, Mircea Lucescu și Cornel Dinu. Ce relație au, de fapt, cei doi
Cristian Măciucă
11.09.2025 | 22:00
A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu Raspunsul care face lumina intro dilema de ani de zile Nu sau inghitit niciodata Au o prietenie de fatada
EXCLUSIV FANATIK
„A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu?” Răspunsul care face lumină într-o dilemă de ani de zile: „Nu s-au înghițit niciodată! Au o prietenie de fațadă”. FOTO: Fanatik

Mircea Lucescu (80 de ani) și Cornel Dinu (77 de ani) nu s-au suportat niciodată, chiar dacă au fost colegi la Dinamo și la naționala României. Giovanni Becali a dezvăluit care este, de fapt, relația dintre cei doi monștri sacri ai fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Ce relație au, de fapt, Mircea Lucescu și Cornel Dinu: „Nu se suportau!”

Cornel Dinu este o legendă a lui Dinamo. Cel poreclit „Procurorul” a ajuns în „Ștefan cel Mare” în 1966, după un sezon la Metalul Târgoviște, și s-a retras din activitate în 1983, bifând 454 de meciuri în prima divizie și marcând 53 de goluri.

La rândul său, Mircea Lucescu a început fotbalul la Dinamo în 1963, plecând la Corvinul în 1977, pentru a reveni în 1990, ca să joace încă o dată pentru „câinii roșii”.

ADVERTISEMENT

Dinu și Lucescu au fost colegi la echipa națională a României în perioada 1968-1979. La Campionatul Mondial din 1970, care s-a desfășurat în Mexic, cei doi „rivali” au fost titulari în toate cele trei meciuri jucate de „tricolori” în Grupa C: cu Anglia (0-1), Cehoslovacia (2-1) și Brazilia (2-3).

(n.r – A fost invidios pe Lucescu, pe succesul lui Lucescu?) Ei nu au avut niciodată prietenie. Ei au o prietenie de fațadă. De când erau fotbaliști. Nu se suportau!

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Dinu era căpitanul echipei lui Dinamo. Mai talentat și de mai multe ori în națională. Mai important ca fotbalist decât Lucescu. Iar Lucescu era fotbalist, dar nu de valoarea lui Dinu. E părerea mea și cred că a tuturor. Dinu a fost un fundaș care putea să joace oricând în Germania. Dinu n-a vrut să joace în Germania. Erau Bayern, Frankfurt. Multe echipe. Eu cu Dan Alban eram pregătiți.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu...
Digisport.ro
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani

Îl duceam la Bayern, la Frankfurt, la Gladbach. Dinu era al doilea Beckenbauer. Nu a fost o iubire între ei (n.r. – Dinu și Lucescu). Când au devenit antrenori, a devenit Lucescu mai mare. A avut și Dinu oportunitatea lui. (n.r. – L-a durut pe Dinu că Lucescu a ajuns antrenor mai mare?) Normal. Mai ales când Lucescu era în Italia, la Brescia, la Pisa înainte și că el.

Nu a avut succesele lui Lucescu ca antrenor. Dar n-au avut o relație. Ei s-au respectat de ochii lumii. Că au jucat împreună la Dinamo. Nu știu dacă suportat e termenul potrivit. Nu s-au înghițit. Când erau înconjurați de lume, de jurnaliști, comunicau. Asta știu eu”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT

ADEVARUL despre RIVALITATEA Cornel Dinu - Mircea Lucescu: “NU S-AU INGHITIT NICIODATA”

Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au...
Fanatik
Victor Becali, dezvăluiri cutremurătoare din perioada de puşcărie: “Au fost mulţi care au încercat să se sinucidă!”
Ovidiu Burcă iese la atac după ce Chindia – Sepsi a fost decis...
Fanatik
Ovidiu Burcă iese la atac după ce Chindia – Sepsi a fost decis la „masa verde”: „Să minți în halul ăsta?!”
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea...
Fanatik
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat...
iamsport.ro
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat banal
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!