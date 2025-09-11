„A fost Dinu invidios pe Mircea Lucescu?” Răspunsul care face lumină într-o dilemă de ani de zile: „Nu s-au înghițit niciodată! Au o prietenie de fațadă”

Mircea Lucescu (80 de ani) și Cornel Dinu (77 de ani) nu s-au suportat niciodată, chiar dacă au fost colegi la Dinamo și la naționala României. Giovanni Becali a dezvăluit care este, de fapt, relația dintre cei doi monștri sacri ai fotbalului românesc.

. Cel poreclit „Procurorul” a ajuns în „Ștefan cel Mare” în 1966, după un sezon la Metalul Târgoviște, și s-a retras din activitate în 1983, bifând 454 de meciuri în prima divizie și marcând 53 de goluri.

La rândul său, Mircea Lucescu a început fotbalul la Dinamo în 1963, plecând la Corvinul în 1977, pentru a reveni în 1990, ca să joace încă o dată pentru „câinii roșii”.

Dinu și Lucescu au fost colegi la echipa națională a României în perioada 1968-1979. , care s-a desfășurat în Mexic, cei doi „rivali” au fost titulari în toate cele trei meciuri jucate de „tricolori” în Grupa C: cu Anglia (0-1), Cehoslovacia (2-1) și Brazilia (2-3).

„(n.r – A fost invidios pe Lucescu, pe succesul lui Lucescu?) Ei nu au avut niciodată prietenie. Ei au o prietenie de fațadă. De când erau fotbaliști. Nu se suportau!

Dinu era căpitanul echipei lui Dinamo. Mai talentat și de mai multe ori în națională. Mai important ca fotbalist decât Lucescu. Iar Lucescu era fotbalist, dar nu de valoarea lui Dinu. E părerea mea și cred că a tuturor. Dinu a fost un fundaș care putea să joace oricând în Germania. Dinu n-a vrut să joace în Germania. Erau Bayern, Frankfurt. Multe echipe. Eu cu Dan Alban eram pregătiți.

Îl duceam la Bayern, la Frankfurt, la Gladbach. Dinu era al doilea Beckenbauer. Nu a fost o iubire între ei (n.r. – Dinu și Lucescu). Când au devenit antrenori, a devenit Lucescu mai mare. A avut și Dinu oportunitatea lui. (n.r. – L-a durut pe Dinu că Lucescu a ajuns antrenor mai mare?) Normal. Mai ales când Lucescu era în Italia, la Brescia, la Pisa înainte și că el.

Nu a avut succesele lui Lucescu ca antrenor. Dar n-au avut o relație. Ei s-au respectat de ochii lumii. Că au jucat împreună la Dinamo. Nu știu dacă suportat e termenul potrivit. Nu s-au înghițit. Când erau înconjurați de lume, de jurnaliști, comunicau. Asta știu eu”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

