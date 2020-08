A fost dorit de FCSB, dar a ajuns tot în Liga 1: „Îmi place proiectul, o echipă de tradiție e greu de refuzat”

Deși a fost dorit de FCSB, dar și de alte formații din Liga 1, apărătorul Alexandru Albu (26 de ani) a ales să meargă la UTA, conform Sport Arad. Fotbalistul aparținea de Concordia Chiajna, iar în a doua jumătate a sezonului trecut a fost împrumutat la Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Albu îi va avea din nou colegi la UTA pe Florin Ilie, Cristian Melinte și Neluț Roșu, jucători cu care a evoluat în trecut la Concordia Chiajna.

”Am urcat pe autostradă, vin la Arad. Prin intermediul lui Bogdan (n.r. – Apostu), cu care am o relație foarte bună, m-am înțeles cu UTA. Îmi place proiectul, orașul, suporterii, stadionul, o echipă de tradiție e greu de refuzat”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost dorit de alte patru echipe din Liga 1



„Mă reîntâlnesc cu câțiva dintre foștii mei colegi de la Chiajna, sunt sigur că vom face o treabă bună împreună. Am avut și o scurtă vacanță după ce mi-am terminat treaba cu Clinceniul, sunt pregătit să-mi reiau antrenamentele cu noua mea echipă”, a spus Albu pentru cei de la Sport Arad.

FCSB, Gaz Metan, Voluntari sau Clinceni l-au dorit pe polivalentul jucător cu profil defensiv, însă UTA a reușit să-l transfere. ”Nu mai contează acum ce a fost, important este să joc bine cu UTA, să ne îndeplinim obicetivele și poate să dea nea’ Gigi (n.r. – Becali) un milion de euro pe mine la anul”, a adăugat Albu.

ADVERTISEMENT

Alexandru Albu a fost format de Concordia Chiajna. 115 jocuri în Liga 1, cele mai multe în tricoul ”alb-verzilor” are Albu.

Cinci goluri a marcat în primul eșalon fotbalistul

16 partide a bifat Alexandru Albu pentru Academica Clinceni în sezonul trecut și a marcat de două ori. În Liga 1, a reușit cinci goluri și patru pase decisive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În turul stagiunii 2019-2020 a eșalonului secund a jucat în 20 de meciuri pentru Concordia și a înscris 6 goluri. Albu joacă pe orice post în apărare, mai ales în zona centrală, dar a evoluat și la ”închidere” pentru Chiajna.

Primii jucători transferați de nou-promovata din Arad sunt Ioan Hora (atacant, 32 de ani, ex Gaz Metan Mediaș), Neluț Roșu (mijlocaș, 27 de ani, ex Gaz Metan Mediaș), Vlad Morar (atacant, 27 de ani, ex FC Vountari), Erico da Silva (fundaș, 31 de ani, ex Sabail) și Horațiu Moldovan (portar, 20 de ani, ex Ripensia).

ADVERTISEMENT