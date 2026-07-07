Sport

A fost dorit de FCSB, dar acum ajunge la Gaziantep. Mirel Rădoi a garantat pentru el

Mirel Rădoi este aproape să primească din partea conducerii lui Gaziantep un jucător care a fost dorit și de FCSB. Antrenorul român a garantat pentru calitățile fotbalistului.
Iulian Stoica
07.07.2026 | 12:38
A fost dorit de FCSB dar acum ajunge la Gaziantep Mirel Radoi a garantat pentru el
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A fost dorit de FCSB, dar acum ajunge la Gaziantep. Mirel Rădoi a garantat pentru el. Foto: Colaj Fanatik
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Instalat la FCSB în luna martie, Mirel Rădoi nu a stat mult timp în SuperLigă, acesta acceptând oferta turcilor de la Gaziantep. Deși începutul său în Süper Lig nu a fost unul tocmai bun, bilanțul fiind de patru înfrângeri din tot atâtea posibile, antrenorul român a primit credit și pentru startul noului sezon.

A fost dorit de FCSB, dar acum ajunge la Gaziantep

Pentru a avea un parcurs cât mai bun în fotbalul turc, Mirel Rădoi a cerut întăriri în cea mai recentă ședință cu oficialii de la Gaziantep. Șefii clubului s-au conformat, iar în presă a apărut că pe lista mutărilor se află și Ulrich Meleke, fotbalist care a evoluat în România la FC Botoșani, FC Voluntari și CFR Cluj.

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Ivorianul părăsea SuperLiga în vara anului 2023, când ajungea la Al-Bataeh, acolo unde Mirel Rădoi era antrenorul echipei. Deși românul a părăsit relativ repede formația arabă, Ulrich Meleke a avut evoluții bune, cota sa de piață ridicându-se la un moment dat chiar la 2,2 milioane de euro.

Turcii notează că Mirel Rădoi a garantat pentru fotbalist, iar acesta se va alătura clubului după ce își va rezolva viza: „Gaziantep este pe cale să efectueze primul său transfer în străinătate. Clubul a ajuns la un acord cu jucătorul ivorian Ulrich Meleke privind toți termenii, rămânând doar semnarea contractului.

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Jucătorul ivorian în vârstă de 27 de ani, care a jucat cel mai recent pentru Al-Bataeh în Emiratele Arabe Unite, este capabil să joace și pe postul de fundaș central. După ce viza sa va fi procesată, el va ajunge la Gaziantep pentru a semna contractul”, au scris turcii despre venirea lui Ulrich Meleke. Ivorianul a fost dorit și de FCSB în primăvara lui 2021, însă mutarea nu s-a realizat.

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Cristi Manea, aproape de o nouă colaborare cu Mirel Rădoi

Pe lista de transferuri a lui Mirel Rădoi s-ar afla și Cristi Manea. Cei doi au avut o relație excelentă atât la reprezentativa U21 a României, cât și la naționala mare. Totuși, mutarea ar putea întâmpina probleme, în condițiile în care la Rapid a fost numit pe bancă Daniel Pancu, antrenor care a declarat că se va baza pe serviciile internaționalului.

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„Gaziantep FK își continuă eforturile pentru a-și întări lotul înainte de noul sezon. Echipa a luat măsuri pentru a aduce o completare semnificativă a defensivei sale. Roș-negrii au depus prima lor ofertă oficială către FC Rapid 1923 din România pentru fundașul central în vârstă de 28 de ani, Cristian Manea.

Interesul lui Gaziantep FK pentru Cristian Manea nu este nou. În urmă cu doi ani, oficialii clubului luaseră în considerare transferul experimentatului fundaș, dar au abandonat transferul la acea vreme. Gaziantep FK l-a plasat din nou pe Manea în fruntea listei pentru a-și întări defensiva pentru noul sezon”, au punctat jurnaliștii turci despre transferul lui Cristi Manea la Gaziantep.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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