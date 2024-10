„A fost Dumnezeul nostru”. Foștii colegi de la Universitatea Craiova au mers la mormântul lui Ilie Balaci: „Țările arabe l-au măcinat”

„Minunea Blondă” s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 62 de ani, pe 21 octombrie 2018. Costică Donose, Aurel Beldeanu și Lorena Balaci au mers la mormântul lui Ilie Balaci în ziua în care se împlinesc 6 ani de la moartea legendei.

Foștii colegi de la Universitatea Craiova au mers la mormântul lui Ilie Balaci: „Mi se umplu ochii de lacrimi”

O delegație a Universității Craiova a depus o coroană și a aprins o lumânare la mormântul „Minunii Blonde” din Cimitirul „Sineasca“. tatălui.

ADVERTISEMENT

Fiica „Minunii Blonde” încă îl așteaptă pe Ilie Balaci să revină acasă, așa cum se întâmpla și în perioada în care antrena în Golf. Lorena Balaci a mărturisit că a izbucnit în lacrimi înainte să vină la Cimitirul „Sineasca”.

„Nici nu știu când au trecut, nu știu nici cum au trecut. Când se apropie toamna mă gândesc că a mai trecut un an și nu îmi dau seama cum trece. Mă gândesc în fiecare zi la el, în fiecare zi îl aștept să vină, să se întoarcă de la muncă.

ADVERTISEMENT

Am reușit să mă adun, să mă capacitez și să organizez prima ediție a turneului «Ilie Balaci». Cu siguranță o să fie un turneu de durată, am în plan să fac mult mai multe lucruri pentru memoria lui. În ziua în care a plecat dintre noi mi-am jurat că o să îi țin memoria vie.

Am plâns înainte să plec de acasă, mi se umplu ochii de lacrimi când îmi aduc aminte de el. Vin o dată sau de două ori pe săptămână la cimitir, vin și îl rog ca atunci când era viu. Și acum am numărul lui de telefon, este primul număr de la favorite.

ADVERTISEMENT

Atanas îi duce numele mai departe, dar are alt nume de familie. Și Hristu îi duce numele mai departe într-un alt domeniu, dar niciunul dintre ei nu se numește Balaci”, a spus Lorena Balaci.

Balaci l-a salvat pe Aurel Beldeanu: „Era să mor și eu”

Aurel Beldeanu și Costică Donose au fost prezenți la mormântul „Minunii Blonde”. „Vulpea” a povestit cum l-a salvat Ilie Balaci de la moarte, chiar în ziua înmormântării fostului mare fotbalist al .

ADVERTISEMENT

„Șase ani de tristețe. Mi-a fost rău la înmormântarea lui, era să mor și eu. Uite că după șase ani vin să îl comemorez pe Ilie Balaci, care a fost un mare fotbalist și un mare om. Toată lumea vorbește frumos despre el, nu a supărat pe nimeni în viața lui.

Am amintiri frumoase în fotbal cu el, am eliminat Bordeaux și alte echipe de valoare. Ilie a fost un mare, mare fotbalist, i-am spus în față la o întâlnire prietenească. Ilie putea să joace la orice echipă din Europa, dar nu a fost să fie”, a spus Ilie Balaci.

Costică Donose: „A fost Dumnezeul nostru, țările arabe l-au măcinat”

Costică Donose nu uită nici în ziua de astăzi rolul pe care l-a jucat Ilie Balaci în parcursul Universității Craiova din anii ‘80. Fostul mijlocaș este de părere că sănătatea „Minunii Blonde” a avut de suferit din cauza șederii în țările arabe.

„6 ani fără Ilie, fără Minunea Blondă. Durerea mare este că a plecat prea devreme dintre noi, valoare lui este incontestabilă. Nu avem ce să facem, dacă așa a vrut Dumnezeu. Ce să se mai întoarcă, probabil țările arabe l-au măcinat…

Dacă nici eu nu am amintiri cu Balaci, îmi spunea cumnate, la fel îi spuneam și eu. Trebuie să scriu un roman ca să povestesc ce amintiri am cu el. Am stat mult timp în cameră, ne-am ajutat în teren. A fost Dumnezeul nostru”, a declarat Donose.