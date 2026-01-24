A fost eliminat imediat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Motivul pentru care a început scandalul. Video

ADVERTISEMENT

Partida dintre , între două echipe de play-off, a fost una tensionată, care s-a terminat cu nervi și cu un cartonaș roșu văzut de oficialul gazdelor.

Mario Felgueiras a văzut cartonașul roșu după finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani

Duelul din Bănie a fost unul pe muchie de cuțit, început cu o fază controversată în minutul 4, în care oltenii au cerut cartonașul roșu pentru Diaw, care l-a faultat pe Nsimba. Toată tensiunea a rămas și a fost evidentă pe durata celor 90 de minute, inclusiv după finalul partidei.

Mario Felgueiras, directorul sportiv al , a intrat pe gazon după fluierul final al partidei și s-a certat cu jucătorii formației din Botoșani, Alexandru Țigănașu și Kovtalyuk, iar Marcel Bîrsan a văzut cele întâmplate și a intervenit imediat. Arbitrul nu a ezitat și i-a acordat direct cartonașul roșu oficialului oltenilor.

Leo Grozavu a fost categoric după meciul dintre Universitatea Craiova și Botoșani

Imediat după ce a primit roșu din partea lui Bîrsan, Felgueiras a mers la marginea terenului și a discutat preț de câteva zeci de secunde cu antrenorul celor de la FC Botoșani, Leo Grozavu. Cei doi păreau destul de iritați, însă toată conversația a decurs normal, fără să degenereze.

Întrebat la finalul partidei despre nervii existenți și discuția avută cu Mario Felgueiras, tehnicianul echipei moldave nu a dorit să dezvăluie ceea ce s-a întâmplat. „Nu mă întrebați chestii din astea”, a spus Leo Grozavu.