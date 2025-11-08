A fost Emeric Ienei cel mai mare antrenor român? Giovanni Becali a pronunțat un nume surprinzător

ADVERTISEMENT

În direct la GIOVANNI SHOW, Ioan Becali a vorbit despre Emeric Ienei, antrenorul care a scris istorie pentru fotbalul românesc, și a dezvăluit cine este, în opinia sa, cel mai mare tehnician român din toate timpurile. Află mai jos pe cine consideră Giovanni Becali cel mai bun antrenor român!

Giovanni Becali a dezvăluit reacția lui Emeric Ienei după ce Anghel Iordănescu a devenit „Antrenorul Secolului”

Giovanni Becali a povestit cum a reacționat Emeric Ienei în momentul în care Anghel Iordănescu a fost desemnat drept „Antrenorul Secolului” în România, în anul 2000.

„Dumnezeu să-l ierte! Era un om atât de blând, de înțelept. Era și criticat… Prin 2000, când a fost Iordănescu ales ‘Antrenorul Secolului’ de Ovidiu Ioanițoaia, în dauna lui Lucescu și a lui Ienei, m-am întâlnit cu nea Imi și-mi spunea: ‘No, mă Giovanni, ce să spun eu? Dacă asta e părerea lor…’. Un om căruia, probabil, îi părea rău că n-a fost numit… A câștigat Cupa Campionilor! Cred că el ar fi trebuit să fie ‘Antrenorul Secolului’. Un om de blândețe rară, cel mai calm. Nu răbufnea niciodată. Și jucătorii l-au iubit toți”, a dezvăluit Ioan Becali în direct la GIOVANNI SHOW.

Ștefan Covaci, mai tare decât Emeric Ienei în Europa. Îi poate bate Cristi Chivu?

Moderatorul Horia Ivanovici n-a ratat momentul și l-a întrebat pe invitatul său permanent dacă performanța lui Emeric Ienei cu Steaua în 1986 îl transformă pe acesta în cel mai mare antrenor al fotbalului românesc. Iar Ioan Becali a răspuns prompt, însă a surprins prin alegerea sa:

„Pentru performanță, da! Dar cel mai mare antrenor român, pentru mine, e Ștefan Covaci. A câștigat două Cupe ale Campionilor Europeni cu Ajax. Dar l-a vrut Ajax! Chivu acum e la Inter. Dacă o să câștige două Cupe ale Campionilor, mai poate să-l întreacă cineva? Cam așa era atunci Ștefan Covaci. L-a antrenat și pe Cruyff!”.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei este considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc. A condus Steaua București către cea mai mare performanță din fotbalul românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, după finala istorică cu FC Barcelona. Pe plan intern, a câștigat campionatul României de 6 ori și Cupa de 4 ori, de fiecare dată cu Steaua. Emeric Ienei a fost și selecționer, în două perioade, 1986-1990 și 2000 (la Euro).

Din păcate, Moartea sa a fost urmată de un val de omagii din partea lumii fotbalului și numai.

Cine a fost Ștefan Covaci

Ștefan Covaci este un nume legendar în fotbalul european. A antrenat Ajax Amsterdam între 1971 și 1973, perioadă în care și a consolidat stilul „fotbal total” al olandezilor.

Covaci l-a antrenat pe Johan Cruyff și a influențat profund fotbalul modern. Deși mai puțin cunoscut publicului din România, performanțele sale la nivel internațional îl plasează printre marii tehnicieni ai lumii.

Cine este Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu este unul dintre cei mai titrați antrenori români, cu performanțe remarcabile atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Ca tehnician al Stelei București, a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 (secundul lui Emeric Ienei), Supercupa Europei în 1987 și a calificat Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989.

Pe plan intern, Anghel Iordănescu are 4 titluri de campion și 3 Cupe. Ca selecționer, nea Puiu a condus „Generația de Aur” la Campionatul Mondial din 1994, unde tricolorii au ajuns până în sferturile de finală – cea mai bună performanță din istoria fotbalului românesc. De asemenea, a calificat România la Euro 1996, CM 1998 și Euro 2016.

Cine e cel mai bun antrenor român?

Pe lângă Emeric Ienei, Ștefan Covaci și Anghel Iordănescu, nu trebuie uitat nici , după sir Alex Ferguson. În aceste condiții, tu cine crezi că este cel mai bun antrenor român?