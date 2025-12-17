A fost făcut ultimul pas! Când începe construcția stadionului „bijuterie” de 100 milioane de euro din România: „Sunt tot curios ce veți spune acum”

ADVERTISEMENT

După lungi ani de așteptare, orașul Pitești va vedea, în sfârșit, cum noul stadion va prinde contur. Ultimele acte au fost semnate și construcția arenei „Nicolae Dobrin” este pe cale să înceapă.

Construcția stadionului „Nicolae Dobrin” este pe cale să înceapă

Orașul Pitești a primit o veste bună pe final de an. După ani de așteptare, actele pentru stadionul „Nicolae Dobrin” au fost, în sfârșit, semnate. Construcția arenei va începe în luna ianuarie.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, primarul Cristian Gentea a anunțat că municipalitatea a semnat, împreună cu Compania Națională de Investiții, convenția de finanțare a stadionului ‘Nicolae Dobrin’.

Aceasta stabilește termenii și condițiile prin care Primăria Municipiului Pitești va furniza fonduri pentru construcția stadionului. Din acest moment, Compania Națională de Investiții poate da oricând Ordinul de începere a lucrărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, a existat o discuție între primarul Piteștiului și reprezentanții celor de la Construcții Erbașu, constructorul stadionului, din care a rezultat că lucrările vor începe în ianuarie 2026”, s-a arătat în .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat primarul Piteștiului despre noul stadion

La scurt timp după ce actele au fost semnate, primarul Cristian Gentea a publicat un mic filmuleț pe rețelele de socializare. Edilul a ținut să scoată în evidență , dar și

„În ianuarie vor începe lucrările la noul stadion ‘Nicolae Dobrin’. Sunt tot curios ce veți mai spune, voi cei care nu ați avut încredere în mine. Am semnat și noi, și CNI în convenția de cofinanțare. În felul acesta, ordinul de începere al construcției poate fi dat oricând.

ADVERTISEMENT

Am discutat cu constructorul, e foarte hotărât ca în ianuarie să lucreze la noul stadion”, a declarat primarul

Valoarea investiției pentru construirea noului stadion „Nicolae Dobrin” este de aproximativ 100 de milioane de euro. Arena, care va avea o capacitate de 15.200 de locuri, este programată să fie finalizată în termen de 96 de luni.