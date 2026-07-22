A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”

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Sediul UEFA de la Nyon a găzduit luni, 20 iulie, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, sezonul 2026 – 2027. Dacă trec de bulgarii de la Levski Sofia, campionii României se vor duela cu câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan). Imediat după ce a aflat ce au decis sorții, Dumitru Dragomir a făcut, la FANATIK, profeția anului: ”Universitatea Craiova ajunge în grupele UEFA Champions League”.

Va ajunge România din nou la masa bogaților? Mitică Dragomir face profeția anului: ”Universitatea Craiova, în grupele Champions League”

În 2026 se împlinesc 13 sezoane de când o echipă românească a reușit să joace în grupele UCL, cea mai importantă întrecere inter-cluburi din Europa. Ultima dată a făcut-o FCSB, tocmai în sezonul 2013 – 2014. De atunci, reprezentatele țării noastre aproape că nici nu au mai îndrăznit să viseze la intrarea în zona ”bogaților” continentului.

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Prezentul pare că trage cu ochiul echipelor din Superliga. Universitatea Craiova a început bine sezonul din Liga Campionilor. A trecut lejer de bielorușii de la Vitebsk, scor 5-1 la general (4-1 și 1-0). Urmează acum ”dubla” cu Levski Sofia, programată pe 22 și 29 iulie. Dacă trece de vecinii bulgari, pentru a continua parcursul spre faza principală a Ligii Campionilor.

La scurt timp după ce a aflat ce au decis sorții de la Nyon, Dumitru Dragomir a făcut profeția anului în România, la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”. ”Oracolul din Bălcești” nici nu are emoții în privința dublei oltenilor cu Levski. El merge mai departe și spune că oltenii ar putea să joace chiar în grupele UEFA Champions League.

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”(n.r. Ce face Craiova cu Levski?) Se califică. Craiova s-ar putea să se ducă în grupele Champions League. (n.r. Putem să avem o echipă în grupele UCL?) Universitatea Craiova e echipă puternică. Da, putem să avem echipă în Champions League”, a punctat Dragomir. Mitică a comentat apoi și perspectiva duelului românilor cu Omonia sau Kairat. Este plin de optimis și aici: ”(n.r. Ce va face Craiova cu Omonia sau Kairat?) Trece ușor de oricare, deși Cipru s-a ridicat foarte mult. Dar Craiova are o organizare foarte bună”, adaugă fostul om de fotbal.

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Ce se întâmplă cu Universitatea Craiova dacă pierde dubla cu Levski Sofia

nici cu Omonia Nicosia și nici cu Kairat Almaty, adică va fi eliminată de Levski Sofia, campioana României va ”retrograda” în Europa League. În turul 3 preliminar din a doua întrecere continentală ca valoare, echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) va întâlni învinsa ”dublei” dintre KuPS (Finlanda) și Sabah (Azerbaidjan).

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”Știința” are un început excelent de sezon, atât intern, cât și extern. În afară de calificarea fără emoții în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după 5-1 la general cu Vitebsk, formația lusitanului Filipe Coelho și-a trecut deja în palmares încă un trofeu intern. E vorba de Supercupa României, câștigată la loviturile de departajare împotriva celor de la U Cluj.