„A fost fault, bă!”. Mihai Stoica face lumină în scandalul Tavi Popescu – Eugen Neagoe de la FCSB – Petrolul

FCSB a făcut doar 1-1 cu Petrolul, pe Arena Națională, în etapa a 17-a din SuperLiga. Campioana en-titre a condus cu 1-0, grație unui gol frumos marcat de Alexandru Stoian, dar n-a știut să țină de rezultat. Înainte de pauză, când scorul era favorabil roș-albaștrilor,

Mihai Stoica a comentat conflictul dintre Tavi Popescu și Eugen Neagoe

Tavi Popescu a făcut o primă repriză bună în FCSB – Petrolul 1-1. Dintr-o pasă dată de el cu călcâiul a ieșit . Playmakerul campioanei României a ieșit însă în evidență și în urma unui conflict cu Eugen Neagoe. Mihai Stoica a povestit episodul din fața băncii tehnice a „lupilor galbeni”.

„(n.r. – Ce a fost la Tavi Popescu cu Neagoe?) Nu a înjurat. Cred că a zis ceva de genul ‘A fost fault, bă’. Ceva de genul. În primul rând, probabil că jucătorul a răspuns la ce s-a strigat de pe bancă. Sunt niște chestii care se mai întâmplă. Dacă înjura era o chestie de respect. Așa a spus că a fost fault clar. Fusese fault clar”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.

Versiunea lui Eugen Neagoe

Octavian Popescu a fost schimbat la pauză. Deși lumea a apreciat prestația fotbalistului în vârstă de 22 de ani, Gigi Becali a preferat să îl introducă din minutul 46 pe „închizătorul” Adrian Șut.

„Nu s-a întâmplat mare lucru. Eu i-am spus arbitrului că a dat foarte ușor acel fault, iar Tavi Popescu a spus ceva, dar nu a înjurat, nu. Probabil că era nervos. I-am spus ‘băi, tu așa vorbești cu mine? E diferență de vârstă în primul rând’. Da, da, exact (n.r. a zis ‘Bă’). Tavi a venit după meci la mine și și-a cerut scuze. A fost ok băiatul”,

