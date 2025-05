A fost finalizat raportul de medicină legală în cazul adolescentului mort la Târgu Jiu, după ce medicii au refuzat să-l opereze. Anunțul Parchetului

Așadar, Serviciul de Medicină Legală Gorj a finalizat acest raport și l-a predat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Ancheta este în desfășurare după mai bine de 6 luni de la moartea tânărului Andrei Drăgan, mort după ce medicii au refuzat să-l opereze.

A fost finalizat raportul de medicină legală în cazul adolescentului mort

Motivul? Chirurgul care era pe tură a considerat că nu este de competența sa să facă acest lucru, pentru că nu ar fi medic pediatru. Din păcate, copilul a murit după câteva ore pentru că suferea de apendicită, iar infecția s-a răspândit în întreg organismul.

ADVERTISEMENT

”Serviciul de Medicină Legală Gorj a finalizat, după jumătate de an, Raportul de Expertiză Medico-legală de Autopsie privind pacientul Andrei Drăgan, tânărul de 16 ani care a ajuns la Spitalul Judeţean din Târgu Jiu, suferind de apendicită, şi care a murit, după câteva ore, în unitatea de primiri urgenţe, în condiţiile în care chirurgul care era de gardă nu l-a operat, motivând că nu este chirurg pediatru.

a finalizat Raportul de Expertiză Medico-legală de Autopsie a pacientului minor decedat, la începutul lunii noiembrie 2024, in Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Târgu-Jiu. Acest Raport a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, care are, in prezent, o anchetă în desfăşurare”, au anunțat, oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

ADVERTISEMENT

Scandal după moartea copilului pe holurile spitalului din Târgu Jiu

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, prim-procurorul Cristina Mihaela Ciobanu, a confirmat pentru primirea acestui document. Cu toate acestea, procurorii nu pot face publice datele acestui raport înainte de necropsie.

, acolo unde a primit îngrijiri medicale, suferind de apendicită. Peste câteva ore, medicii și-au dat seama că tânărul este în stare gravă, astfel că s-a solicitat transferul său la Craiova. Nu a mai ajuns acolo, pentru că a murit înainte să fie preluat de ambulanță.

ADVERTISEMENT

Chirurgul de gardă s-a scuzat și a spus că nu era de competența sa să opereze pacienți minori. După ce cazul a stârnit furia societății și a fost prezentat pe larg în presă, doi medici s-au ales cu 10% amendă din salariu pentru trei luni.