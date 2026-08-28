„A fost foarte inspirat”. Mutarea lui Andrei Nicolescu la Dinamo pentru care Mihai Stoica l-a lăudat

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Dinamo are un start excelent de sezon. a propulsat echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare pe primul loc, „câinii” profitând şi de eşecul surpriză al FCSB-ului cu CFR Cluj, scor 0-1.

Mihai Stoica, surprins de parcursul lui Dinamo: „Andrei Nicolescu a fost foarte inspirat”

Mihai Stoica se declară surprins de parcursul celor de la Dinamo, care părea că are un lot mai slab ca anul trecut. Dar ce l-a surprins cel mai tare pe managerul general de la FCSB este impactul antrenorului Nuno Campos, omul care l-a înlocuit pe Zeljko Kopic:

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„Este o surpriză pentru că, teoretic, ca lot, nu părea mai bună ca anul trecut. Chiar mai slabă. Hai să luăm aşa, din ultimii doi ani. Forţa lui Dinamo părea că o dă triunghiul Boateng – Homawoo – Gnahore. A plecat Homawoo, a venit Stoinov.

A plecat şi Boateng şi Gnahore. Dinamo arată bine, joacă. A avut puţină şansă cu U Cluj, dar cred că au fost foarte inspiraţi. Andrei Nicolescu a fost foarte inspirat. Asta cu huiduielile trec, dacă eşti puternic le laşi în spate. Nu te poţi lupta cu mii de oameni.

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Cred că a fost foarte inspirat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos. Nu credeam că Dinamo poate fi mai puternică în alt sistem, 4-4-2, cu Musi şi Alex Pop atacanţi. Nu o vedeam, dar iată că arată bine. Surpriza vine de pe banca tehnică pentru mine”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii MM la Fanatik.

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Nicolescu, despre secretul lui Nuno Campos: „Mister știe chestia asta, jucătorii știu chestia asta”

este că, atât el, cât şi jucătorii, au ştiut să gestioneze momentele importante şi să scoată maximum din anumite meciuri, chiar dacă începutul a fost nefast, 0-1 cu Petrolul:

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„Presiunea e tot timpul, rezultatele trebuie să fie mai bune decât anul trecut. Deocamdată sunt primele 6 etape, nu s-a întâmplat nimic spectaculos. Avem niște meciuri în care am știut să gestionăm momente. Mister știe chestia asta, jucătorii știu chestia asta. Cel mai important este că toți își doresc.

Un război e cu doi combatanți (n.r. referitor la injuriile care i-au fost adresate de galerie). Dacă ei vor să-și folosească energia cu asta, treaba lor. Dinamo e un grup unit, un proiect pozitiv”, a spus Nicolescu după victoria cu U Cluj.