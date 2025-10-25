Sport

„A fost furată ca la Jocurile Olimpice!”. Reacții virulente după ce Sabrina Voinea a ratat podiumul la CM de Gimnastică

Scandalos! Sabrina Voinea, sabotată din nou în finala de la sol din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică din Indonezia? Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
25.10.2025 | 14:13
Un nou scandal în gimnastică. Ce a pățit de această dată Sabrina Voinea. Sursa Foto: Hepta.
O nouă controversă în jurul Sabrinei Voinea. Gimnasta română a ratat la mustață medalia în finala de la sol din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică din Indonezia. Cum au reacționat fanii și ce s-a întâmplat, de fapt.

Sabrina Voinea, furată la CM de Gimnastică din Indonezia?

Sabrina Voinea, cea care a făcut gimnastică cu sute de copii chiar înainte de majorat, a adus cinste României anul trecut la Jocurile Olimpice de la Paris. Anul acesta, în finala de la sol din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică din Indonezia, a avut parte, din păcate, de aceeași soartă ca în 2024.

Mai exact, românca a terminat, la fel ca la Jocurile Olimpice, pe locul 4, dar a fost la egalitate cu britanica Abigail Martin. Deși ambele sportive au fost notate cu 13.466, englezoaica a fost cea care a plecat acasă cu medalie de bronz, datorită faptului că a avut notă mai mare la execuție. S-a ivit astfel un nou scandal în gimnastică.

După ce în calificări se clasa pe primul loc, cu 13.666, Sabrina Voinea a a fost notată cu 13.466 în finală. Aiko Sugihara (Japonia, 13.833) a fost cea care a obținut medalia de aur, în timp ce britanicele Ruby Evans (13.666) şi Abigail Martin (13.466) și-au adjudecat argintul, respectiv bronzul.

Cum a reacționat Sabrina Voinea după ce a ratat medalia la CM de Gimnastică din Indonezia

Sabrina Voinea consemnează astfel cea de-a patra competiție în care nu prinde podiumul. Dezamăgirea sportivei a ieșit la iveală în momentul în care s-a afișat clasamentul complet al finalei de la sol.

Sabrina Voinea, care aștepta cu sufletul la gură să vadă ce loc a ocupat, nu și-a putut explica pe moment de ce a fost repartizată pe poziția cu numărul 4. Pe buzele gimnastei s-a putut citi cum a spus: ”Patru? De ce?”.

Cum au reacționat fanii gimnasticii după ce au văzut drama Sabrinei Voinea

Fanii gimnasticii nu au rămas indiferenți după ce au văzut, la rândul lor, clasamentul finalei la sol de la CM de Gimnastică din Indonezia. Secțiunea de comentarii a postării Federației Internaționale de Gimnastică a fost invadată de reacții. Mesajele legate de drama Sabrieni Voinea au curs.

„Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult”, a scris un internaut. „Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint”, a reacționat altcineva. „Sabrina Voinea a fost furată ca la Jocurile Olimpice”, a subliniat o altă persoană.

Ce a pățit Sabrina Voinea la Jocurile Olimpice din 2024

Sabrina Voinea a încheiat pe locul 5 în finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024, însă ce a urmat a fost o adevărată polemică. Mai exact, s-a considerat atunci că a ieșit din zona de concurs („out of bounds”), primind o penalizare de 0,1 puncte.

Sabrina și echipa au depus contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, susținând că nu a ieșit, ceea ce ar fi afectat poziția pe podium, însă aceasta nu a fost acceptată în totalitate. După Olimpiadă, gimnasta a decis să ia o scurtă pauză, dar nu şi-a încheiat cariera, așa cum s-a scris în perioada respectivă.

