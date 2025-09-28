A fost henț la golul victoriei Rapidului cu Petrolul? “V-a ajutat puțin Bîrsan!” / “Dacă era în careu, nu se dădea penalty!”

Rapid s-a impus sâmbătă la Ploiești, scor 0-1, la capătul unui joc foarte modest, decis de golul lui Pașcanu. Faza singurei reușite a venit în urma unei lovituri libere pentru un . La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici și invitații săi au analizat cu atenție faza și au urmat și discuții în contradictoriu.

ADVERTISEMENT

Verdictul lui Horia Ivanovici. Petrolul, cea mai slabă echipă din SuperLiga

Mai departe de arbitraj, Horia Ivanovici a remarcat în acest sezon. „Asta e concluzia și trebuie să o spun. Nu Csikszereda și Metaloglobus sunt cele mai slabe din campionat. De departe, regina neîncoronată a fotbalului zero este Petrolul Ploiești. Bă, mă uitam, parcă nici nu vreau să atace la un moment dat. Da, probabil că e presiune mare.

Deci, în momentul de față, Petrolul se poate încorona, la distanță deja de Metaloglobul și Cikszereda, se poate încorona fără niciun fel de probleme, ca echipa cea mai slabă din acest campionat. De mult n-a mai văzut o formație care să se exprime cum a făcut-o Petrolul. Deci, pur și simplu, mă uitam aseară și zic, bă, dar ce cu oamenii ăștia?

ADVERTISEMENT

Băi, să nu poți să ai o ocazie periculoasă în 90 de minute, să pasezi numai în lateral. Jucau între ei, ziceai că-s la o bere, ziceai că sunt într-unul dintre episoadele din Las Fierbinți. Dacă cei de la Las Fierbinți caută niște figuranți pentru serial, pentru faimosul serial, îi recomand pe jucătorii de la Petrolul, la modul cel mai serios. Deci n-am mai văzut așa ceva, pe cuvântul meu”, a fost concluzia lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

“V-a ajutat arbitrul Bîrsan”. Controverse la Fanatik SuperLiga după hențul care a dus la golul decisiv din Petrolul – Rapid 0-1

„Mie nu mi s-a părut henț. Dar e o fază de interpretare, adică nu e o fază clară ca să zici 100%. Mie mi s-a părut că a fost acordat foarte ușor și, în general, maniera lui Bîrsan mi s-a părut așa, puțin spre Rapid, dar nu o manieră din aia, cum să spun, urâtă, adică să împingă echipa Rapidului și așa, niște faulturi care au fost judecate. N-a fost ce a fost la Craiova. Eu n-aș fi dat acolo henț, mie nu mi s-a părut”, a fost opinia lui Horia Ivanovici la faza controversată.

ADVERTISEMENT

Robert Niță consideră că și Rapidul are motive să reclame arbitrajul lui Bîrsan. „Eu am stat pe linia de 16 metri. Când Koljici o deviază am strigat henț. Domnul Bârsan nu lasă legea avantajului când Manea scapă singur la 20 de metri. Singur, singurel. Și întoarce faza și dă galben. Într-o fază identică oprește, lasă avantaj pentru Petrolul pe o superioritate trei contra unu și după ce se termină faza cu corner pentru ei, se duce la Keita și dă galben.

ADVERTISEMENT

„Bîrsan, într-o fază identică, nu dă pe 16 metri fault pentru Petrolul. Nu discutăm de arbitraj, că nu a influențat arbitrajul… dar eu nu dădeam henț acolo”, a continuat Horia Ivanovici, care a și venit apoi cu o concluzie.

„E clar că nu avem o discuție acum pe arbitrajul lui Bîrsan. Acum știi cum e și Petrolul, dacă tu dormi și vine Pașcanul și ți-o dă cu latul, înțelegi? Adică nu e, da, așa, puțin, parcă Bîrsănel, așa, mi s-a părut așa, ca în balada a Mioriței, înțelegi? Baciul giuleștean… Nu, puțin, dar stai, meritați, oricum ar fi și puțin ăsta ar meritați, că la câtă japcă a fost cu Rapidul primele etape”, a fost concluzia lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Bârsan nu dădea penalty dacă era faza în careu. Papp lovește mingea cu mâna dupa ce-i vine din corp”

Marius Mitran este de acord cu decizia lui Bârsan de a dat henț, dar vine cu o remarcă interesantă. Dacă aceeași fază s-ar fi petrecut în careu, regulamentrul prevede că nu s-ar fi acordat henț, pentru că mingea atinge întâi corpul.

„Mie mi s-a părut henț. Sigur, nu e un henț care să se vadă din elicopter, dar mi se pare că oprește mingea cu mâna acolo. Pe de altă parte, e o chestie interesantă, pentru că dacă faza se petrecea în careu, nu s-ar fi dat lovitură de la 11 metri, pentru că mingea atinge întâi corpul. Și, conform regulamentului, nu este lovitură de pedapsă, deci nu s-ar fi dat acolo”, a explicat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.