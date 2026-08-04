„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv

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Portarul Ștefan Târnovanu nu a prins lotul pentru partida cu Farul Constanța nu doar din motive medicale, ci și pentru a fi ținut departe câteva zile de presiunea tribunei și a patronului Gigi Becali. În meciul contra echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, FCSB a primit două goluri.

Ștefan Târnovanu a fost lăsat în afara lotului pentru a respira o perioadă

MM Stoica recunoaște, într-o discuție cu Horia Ivanovici, ca el a avut ideea de a-i oferi un moment de respiro lui Târnovanu. „A fost ideea mea să nu fie în lot, l-am întrebat și pe Gigi dacă e de acord cu asta, și stafful ce părere are. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să se liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi să le rezolve.

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după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte foarte tare, l-a criticat și după meciul ăsta”, a declarat MM Stoica. „Rămân la părerea că este un portar foarte bun”, a intervenit Horia Ivanovici. MM Stoica a subliniat că Ștefan Târnovanu este cu moralul la pământ și pentru că la urechile lui Gigi Becali ar fi ajuns anumite zvonuri că portarul ar avea o anumită „problemă” cu păcănelele. O informație falsă, care nu are nicio legătură cu realitatea din prezent.

MM Stoica recunoaște că el este cel care a avut ideea ca Târnovanu să fie scos din lot, ca o mână de ajutor

A avut parte de un meci nereușit. Și meciul cu Auda, greșelile lui s-au scos în evidență mai mult decât greșelile altora, cum se întâmplă când e vorba de un portar.

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Da (n.r. e cu moralul la pământ). Nu știu cine i-a spus lui Gigi de chestia aia cu păcănele, nu e absolut nimic adevărat. Dacă a avut în trecut niște probleme, a trecut de mult peste ele. Sigur e un tip care abia s-a căsătorit, un tip foarte dedicat familie. A greșit cum au greșit și alții…”, a completat Stoica.

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Concluzia i-a aparținut tot lui Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK: „Rămân la părerea că e un portar nu bun, foarte bun. Dar cine e perfect? Cine n-are o perioadă în care poate nu se regăsește. Târnovanu merită susținut”.