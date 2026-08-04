„A fost ideea mea!”. Mihai Stoica a dezvăluit de ce titularul FCSB a fost scos din lot. Exclusiv

Portarul Ștefan Târnovanu nu a prins lotul pentru partida cu Farul Constanța nu doar din motive medicale, ci și pentru a fi ținut departe câteva zile de presiunea tribunei și a patronului Gigi Becali. În meciul contra echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, FCSB a primit două goluri.
MM Stoica recunoaște, într-o discuție cu Horia Ivanovici, ca el a avut ideea de a-i oferi un moment de respiro lui Târnovanu. „A fost ideea mea să nu fie în lot, l-am întrebat și pe Gigi dacă e de acord cu asta, și stafful ce părere are. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să se liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi să le rezolve.
Nu avea niciun sens să stea pe bancă la meciul ăsta după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte foarte tare, l-a criticat și după meciul ăsta”, a declarat MM Stoica. „Rămân la părerea că este un portar foarte bun”, a intervenit Horia Ivanovici. MM Stoica a subliniat că Ștefan Târnovanu este cu moralul la pământ și pentru că la urechile lui Gigi Becali ar fi ajuns anumite zvonuri că portarul ar avea o anumită „problemă” cu păcănelele. O informație falsă, care nu are nicio legătură cu realitatea din prezent.
„Și eu rămân la părerea că este un portar foarte bun. A avut parte de un meci nereușit. Și meciul cu Auda, greșelile lui s-au scos în evidență mai mult decât greșelile altora, cum se întâmplă când e vorba de un portar.
Da (n.r. e cu moralul la pământ). Nu știu cine i-a spus lui Gigi de chestia aia cu păcănele, nu e absolut nimic adevărat. Dacă a avut în trecut niște probleme, a trecut de mult peste ele. Sigur e un tip care abia s-a căsătorit, un tip foarte dedicat familie. A greșit cum au greșit și alții…”, a completat Stoica.
Concluzia i-a aparținut tot lui Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK: „Rămân la părerea că e un portar nu bun, foarte bun. Dar cine e perfect? Cine n-are o perioadă în care poate nu se regăsește. Târnovanu merită susținut”.