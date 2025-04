A fost implicat PSD în contestarea alegerilor la CCR? Adevărul din spatele anulării turului unu, dezvăluit de Cristian Terheș

Testul Puterii cu Denis Rifai, emisiune difuzată live, în exclusivitate pe FANATIK.ro, în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, l-a avut ca invitat pe Cristian Terheș, candidat pentru a doua oară la alegerile prezidențiale, care a vorbit despre implicarea PSD în contestarea turului unu de alegeri la CCR.

Implicarea PSD în contestarea alegerilor prezidențiale

Cristian Terheș, președinte al Partidului Național Conservator Român, a venit la Testul Puterii, emisiune marca Fanatik, pentru a spune adevărul din spatele anulării turului unu al alegerilor prezidențiale. Acesta a vorbit și despre implicarea PSD în contestarea alegerilor la CCR. Întrebat de Denise Rifai dacă s-a consultat, formal sau informal, cu reprezentanții PSD pentru , Cristian Terheș a negat categoric.

„Exclus. Singura persoană cu care m-am consultat a fost avocata cu care am lucrat la contestația respectivă. Am aflat despre abuzurile care au avut loc, hai să spun indiciile de fraudă în primă fază. M-am consultat cu avocata două zile, am discutat cu ea să găsim o formulă juridică dacă se pot contesta rezultatele alegerilor și cere renumărarea voturilor și reluarea turului întâi. După două zile de cercetări am descoperit indicii de eventuală fraudă în favoarea doamnei Elena Lasconi și la finalul zilei de marți, era doua zi, aproape se încheia ziua. Înainte de a avea un interviu la Antena 3, m-am dus la ea, am finalizat documentele și le-a trimis la Curtea Constituțională. Nici cu persoanele din partid, chiar apropiate, nu m-am consultat, realizând faptul că o eventuală admitere a unei astfel de contestații poate genera, mă rog, genul de reacții pe care am văzut că l-a și generat”, a afirmat candidatul la alegerile prezidențiale la .

Argumentele lui Cristian Terheș pentru anularea turului unu al alegerilor

Celebra realizatoare de televiziune l-a întrebat pe Cristian Terheș ce argumente au stat la baza contestației formulate și înaintate spre Curtea Constituționale. Candidatul a vorbit în marea majoritate despre voturile care s-ar fi mutat de la fostul candidat Ludovic Orban la șefa USR, Elena Lasconi, cea care a și ocupat locul secund în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„În noaptea după finalizarea primului tur de scrutin, urmăream cu toții televiziunile și ce se raporta de la Biroiul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă, rezultatele preliminare. Și primul lucru care mi-a sărit în ochi n-a fost neapărat scorul lui Călin Georgescu, care a avut o campanie online cel puțin extrem de bine făcută, ci scorul extrem de mare pe care l-a luat Elena Lasconi. A doua zi dimineață, Partidul Național Conservator Român a avut la momentul respectiv din 19.000 de secții de votare, 12.000 de reprezentanți ca partid neparlamentar. Am întrebat dacă au auzit de nereguli, dacă s-a întâmplat ceva, pentru că exista un anumit timp de a contesta eventualele nereguli și de a documenta o eventuală fraudă.

Și așa mi-a ajuns la urechi faptul că în câteva secții cineva a spus că în cazul domnului Ludovic Orban, discuția a fost dacă să se mute voturile valabile exprimate pentru domnul Ludovic Orban la doamna Elena Lasconi. Și atunci mi s-au aprins becurile. Și zic, voi ce ați făcut? Păi zice, am întrebat președinta de secție, președinta de secție a sunat la Biroul Electoral Județean și în câteva cazuri au spus că să rămână voturile valabil exprimate pentru Ludovic Orban. În alte cazuri însă s-au mutat la Elena Lasconi. Și atunci am zis, stai un pic, că dacă lucrul ăsta s-a întâmplat într-un mod sistematic la scară națională, înseamnă că o fi ceva în spate.

Și am început să sun la oameni pe care i-am știut că i-am avut în secție să-mi confirme dacă s-a întâmplat ceva similar. Și s-a întâmplat. Acum, să înțelegeți cum se fraudează. Se fraudează de la momentul deschiderii urnei de voturi, numărării voturilor și când să se scrie procesul verbal, cum s-a întâmplat în cazul de față. Voturile valabil exprimate pentru domnul Ludovic Orban nu s-au mai pus în categoria domnului Ludovic Orban, s-au mutat la Elena Lasconi. De ce este important? Pentru că diferența de voturi dintre Elena Lasconi clasată pe locul doi și candidatul PSD clasat pe locul trei era de două mii și ceva de voturi. Deci era suficient să demonstrezi oarecum sau să aduci dovezi care conduceau la concluzia că dacă peste jumătate din voturile respective au fost fraudate și se schimba clasamentul primilor doi după primul tur, se relua turul întâi. Nu intra o altă persoană în turul doi, ci se relua turul întâi”, a explicat Cristian Terheș.

Cum ar fi arătat turul doi dacă nu ar fi avut loc fraudarea alegerilor

Întrebat cine ar fi fost pe locul doi, în cazul în care nu ar fi existat această presupusă fraudă cu voturi mutate de la Ludovic Orban la Elena Lasconi, Terheș a spus că „Probabil că era Ciolacu, la cum arată lucrurile”, fiind vorba despre o diferență de circa 2.000 de voturi. Candidatul a fost întrebat și dacă reprezentanții partidului său au văzut această fraudă, iar răspunsul a fost afirmativ, însă nu a menționat și ce culoare politică avea președintele secției de votare în care au avut loc aceste fapte ilegale. De asemenea, Denise Rifai a întrebat și pe cine suspectează candidatul în legătură cu această fraudă.

„Asta am explicat și în momentul în care am făcut contestația respectivă. Toată lumea s-a focalizat pe chestiunea cu Călin Georgescu, uitând, de fapt, că frauda asta pe care eu am contestat-o sau indicele de fraudă priveau mutarea acestor voturi în favoarea doamnei Elena Lasconi într-un mod sistematic la nivel național, care nu se putea întâmpla fără o coordonare. Și nimeni nu mai vorbește despre lucrul acesta. (…) Structuri ale statului, dacă sunt în spate, politice și poate mai puțin politice. Și vă dau exemplu cel mai concret. Doamna Elena Lasconi, care a avut 17% data trecută, după primul tur, astăzi în toate sondajele are 3% și este în trend descendent. Descendent. Deci mie să-mi explice cineva cum un candidat redutabil, dacă ar fi să te uiți după rezultatul voturilor, a intrat în turul doi data trecută și în decurs de patru luni de zile, fără să fie acuzată de corupție…”, a răspuns Cristian Terheș.

Președintele Partidului Național Conservator Român a fost întrebat și despre șansele avute de Marcel Ciolacu să ajungă în turul doi, în ciuda voturilor ajunge la George Simion și mutate la Elena Lasconi.

„Acum, ce înțelegere ocultă a avut Marcel Ciolacu cu George Simion, eu nu știu. Am auzit despre ea, s-a vorbit în spațiul public. A existat în luna martie – aprilie de o înțelegere ca Marcel Ciolacu să-l sprijine pe George Simion să intre în turul doi cu el, pentru că era singurul scenariu în care Marcel Ciolacu ar fi câștigat alegerile. Dar prețul acelei trădări a fost sabotarea de către George Simion a oricărei încercări de coagulare a tuturor forțelor suveraniste din România. Și din acest motiv, toate încercările de coagulare a acestor partide naționale, suveraniste, creștine, democrate, conservatoare din România a eșuat”, a răspuns candidatul.

Cristian Terheș a mai vorbit și despre renumărarea voturilor în urma contestației sale a primului tur de alegeri. Acesta a spus că au fost raportate fraude în județe ca Dolj, Sălaj și chiar și la București.

De ce s-a opus Marcel Ciolacu procesului de renumărare al voturilor

Candidatul a afirmat și că Marcel Ciolacu, din poziția de premier al țării, s-a opus renumărării voturilor. Terheș susține, la patru luni de la primul tur al alegerilor, că procesul de renumărare a voturilor nu s-a încheiat, ci a fost pur și simplu oprit. Mai mult, politicianul a menționat că , dacă va câștiga alegerile, se numără demiterea lui Marcel Ciolacu.

„Într-adevăr s-au dovedit voturi mutate de la Ludovic Orban, Elena Lasconi, dar s-au găsit voturi mutate de la alți candidați la alți candidați. Și ce mă surprinde este că în ultimele două săptămâni domnul Marcel Ciolacu iese public și spune, parafrazez, eu m-am opus renumărării voturilor. De ce te-ai opune tu, premier, renumărării voturilor, când pe baza contestației pe care am făcut-o, Curtea Constituțională a dispus reverificarea și renumărarea voturilor? Să se identifice dacă s-au contorizat bine voturile respective și dacă există voturi valabil exprimate, cum am indicat eu, puse în categoria voturilor nule. Dacă Curtea Constituțională a dispus renumărarea voturilor, corect ar fi fost să se termine procedura de renumărare, mai erau vreo două zile. Și la final se trăgea linie și era foarte simplu.

Aveam dreptate cu contestația, se relua turul întâi, nu aveam dreptate, se continua cu turul doi. Din păcate s-a făcut o chestiune tipic românească, s-a început ceva și nu s-a finalizat, după aia s-a stricat și ce s-a început. Nu s-a finalizat numărătoarea, că pe data de doi decembrie a venit Curtea și a spus stop joc, dar nu numai Curtea, și AEP-ul a ieșit, pentru că nu veniseră voturile din diaspora, au spus că n-a zburat avionul, adică o nebunie din asta, scuze peste scuze. Alegerile au fost pe data de unu decembrie, duminica, la o săptămână după primul tur de scrutin. Respingerea contestației mele a avut loc a doua zi după alegerile parlamentare, pe data de doi decembrie. Deci, la momentul respectiv, ceea ce eu am contestat s-a închis prin respingerea contestației și validarea turnului întâi.

Dânsul este într-o poziție de putere în statul român. Și el a jurat cu mâna pe Constituție că va respecta Constituția și suveranitatea României. Din poziția de om politic român și de candidat, obligația pe care o ai este de a te asigura că procesul electoral este unul corect. Eu mi-am asumat contestația respectivă. Văd pe unii care spun că din cauza mea s-au anulat alegerile. Fals! Alegerile s-au anulat pe data de șase decembrie, la patru zile, după ce fusese respinsă contestația mea. și se validase turul întâi de scrutin. Faptul că Marcel Ciolacu este un om care nu-și asumă nimic, nici atunci, nici acum… Ca președinte de țară mă voi asigura că primul care pleacă dintr-o funcție a statului român este Marcel Ciolacu”, a mai declarat Cristian Terheș, candidat la alegerile prezidențiale, la Testul Puterii cu Denise Rifai, în exclusivitate pe FANATIK.ro.