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Fotbalul islandez este în doliu după ce Ingvar Jonsson, unul dintre portarii aflați în lotul de la EURO 2016, care a ajuns până în sferturile de finală ale competiției, Anunțul a fost făcut de echipa pentru care evolua, Víkingur Reykjavík.

Fostul portar internațional islandez a murit la 37 de ani

Ingvar Jonsson, portarul celor de la Vikingur Reykjavik, a fost diagnosticat cu o formă malignă de cancer în luna mai a acestui an. Din acel moment el nu a mai jucat fotbal, iar starea sa s-a agravat foarte rapid. La doar jumătate de an, portarul ce a făcut parte din lotul Islandei de la a murit la spital, înconjurat de cei dragi. Ingvar a lăsat în urmă trei copii pe nume Kristín, Elvar și Viðar. Tristul anunț a fost făcut de campioana en-titre a Islandei.

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„Cu mare tristețe și profundă durere anunțăm că dragul nostru prieten și coechipier Ingvar Jonsson, portarul echipei Víkingur, a încetat din viață miercuri, 25 noiembrie, alături de cei apropiați. Inima clubului și a tuturor vikingilor este alături de familia sa și de cei dragi. Transmitem cele mai sincere condoleanțe”, a anunțat Vikingur pe rețelele sociale.

Ingvar Jonsson a luat parte la cea mai mare performanță din istoria fotbalului islandez

În 2016, naționala Islandei s-a calificat în premieră la un turneu internațional major. Selecționata condusă de Lars Lagerbäck și Heimir Hallgrímsson a ajuns la Campionatul European într-o grupă infernală, cu Portugalia, Ungaria și Austria, însă avea să se califice mai departe de pe locul 2, după ce a remizat 1-1 cu Portugalia și Ungaria, după care a învins Austria cu 2-1.

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Surpriza uriașă a venit în optimi, când islandezii au reușit să o elimine pe Anglia, după o victorie cu 2-1. Ulterior, în sferturile de finală, Franța nu a avut emoții și a învins-o cu 5-2 pe Islanda. Acea generație a Islandei s-a calificat și la Campionatul Mondial din 2018, însă acolo nu a reușit să depășească faza grupelor. Cu 8 selecții la națională între 2014 și 2019, Ingvar Jonsson a fost portarul de rezervă al Islandei la EURO 2016. Din păcate, el nu a fost folosit deloc în cele 5 meciuri de la turneul final.