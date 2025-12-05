A fost inaugurat muralul „Rege” cu Gică Hagi de la Arena Națională! Cum arată și ce dimensiune colosală are pictura. Foto

ADVERTISEMENT

Eveniment grandios la Arena Națională. Vineri, 5 decembrie, a avut loc inaugurarea unei picturi murale cu Gică Hagi (60 de ani). Alături de „Rege” a fost desenat și Carlos Valderrama (64 de ani), liderul naționalei Columbiei din anii ’90.

Muralul uriaș cu Gică Hagi a fost inaugurat la Arena Națională

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, prin vocea lui Giovanni Becali, că .

ADVERTISEMENT

Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București și amintește de cele două meciuri pe care naționala României le-a câștigat în compania sud-americanilor la World Cup 1994 (3-1) și World Cup 1998 (1-0).

Pictura, care măsoară 90 de metri pătrați, a fost realizată de o artistă din Columbia, pe nume Lilianca Cuca. Aceasta a fost ajutată de românca Ioana Teodorescu. Imaginea pictată la Arena Națională îi reprezintă simbolic pe Carlos Valderrama și Gică Hagi, în timpul meciului din 1994.

ADVERTISEMENT

Nici Hagi și nici Valderrama nu au fost prezenți la inaugurare. Starul columbian are probleme de sănătate, în timp ce „Regele” se află la Istanbul.

ADVERTISEMENT

Unde se află pictat muralul cu Hagi și Valderrama

, imediat cum se intră în incinta celui mai mare stadion din România. Pe lângă siluetele celor doi foști mari fotbaliști, desenul înfățișează și un decord care combină elemente din România și Columbia: pălării, fructe, boabe de cafea.

„Acum 4 luni, eu și soția mea am invitat-o pe doamna ambasadoare la un prânz și acolo am vorbit de toate. Că e Ambasada Columbiei care nu mai exista aici de 20 și ceva de ani. Nevastă-mea trebuia să meargă până la Varșovia.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia asta i-am invitat la un prânz, multe discuții. A venit ideea despre meciul din 1994. Și atunci, ambasadoarea, fiind o doamnă cu inițiative multe a zis ce ar fi să facem ceva cu meciul ăla.

Mi-a apărut poza aia, cu spatele, cu numărul 10. Cu primarul, care este și macedonean, că orice face cu mine cine știe cum se interpretează. Ne-am întâlnit aici, am căzut de acord.

Și așa, peretele era gol și sumbru, acum e mult mai interesant. De ce nu, să facem și cu Ambasada Argentinei ceva aici? Am o poză cu Hagi și Maradona care poate fi pusă aici”, a declarat Giovanni Becali, prezent la evenimentul de la Arena Națională.