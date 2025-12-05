Sport

A fost inaugurat muralul „Rege” cu Gică Hagi de la Arena Națională! Cum arată și ce dimensiune colosală are pictura. Foto

Gică Hagi este protagonistul unui impresionant mural la Arena Națională. Inaugurarea a avut loc vineri, 5 decembrie. Ce dimensiune are pictura.
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 15:10
A fost inaugurat muralul Rege cu Gica Hagi de la Arena Nationala Cum arata si ce dimensiune colosala are pictura Foto
SPECIAL FANATIK
Muralul cu Gică Hagi a fost inaugurat. Pictura are o dimensiune de 90 mp2. Foto: Arena Națională.
ADVERTISEMENT

Eveniment grandios la Arena Națională. Vineri, 5 decembrie, a avut loc inaugurarea unei picturi murale cu Gică Hagi (60 de ani). Alături de „Rege” a fost desenat și Carlos Valderrama (64 de ani), liderul naționalei Columbiei din anii ’90.

Muralul uriaș cu Gică Hagi a fost inaugurat la Arena Națională

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, prin vocea lui Giovanni Becali, că Gică Hagi va avea parte de o pictură murală de dimensiuni uriașe la Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București și amintește de cele două meciuri pe care naționala României le-a câștigat în compania sud-americanilor la World Cup 1994 (3-1) și World Cup 1998 (1-0).

Pictura, care măsoară 90 de metri pătrați, a fost realizată de o artistă din Columbia, pe nume Lilianca Cuca. Aceasta a fost ajutată de românca Ioana Teodorescu. Imaginea pictată la Arena Națională îi reprezintă simbolic pe Carlos Valderrama și Gică Hagi, în timpul meciului din 1994.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

Nici Hagi și nici Valderrama nu au fost prezenți la inaugurare. Starul columbian are probleme de sănătate, în timp ce „Regele” se află la Istanbul.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Mural Gică Hagi Arena Nationala
Muralul cu Gică Hagi a fost inaugurat. Pictura are o dimensiune de 90 mp2. Foto: Arena Națională.

Unde se află pictat muralul cu Hagi și Valderrama

Muralul a fost realizată pe peretele din stânga, imediat cum se intră în incinta celui mai mare stadion din România. Pe lângă siluetele celor doi foști mari fotbaliști, desenul înfățișează și un decord care combină elemente din România și Columbia: pălării, fructe, boabe de cafea.

„Acum 4 luni, eu și soția mea am invitat-o pe doamna ambasadoare la un prânz și acolo am vorbit de toate. Că e Ambasada Columbiei care nu mai exista aici de 20 și ceva de ani. Nevastă-mea trebuia să meargă până la Varșovia.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia asta i-am invitat la un prânz, multe discuții. A venit ideea despre meciul din 1994. Și atunci, ambasadoarea, fiind o doamnă cu inițiative multe a zis ce ar fi să facem ceva cu meciul ăla.

Mi-a apărut poza aia, cu spatele, cu numărul 10. Cu primarul, care este și macedonean, că orice face cu mine cine știe cum se interpretează. Ne-am întâlnit aici, am căzut de acord.

Și așa, peretele era gol și sumbru, acum e mult mai interesant. De ce nu, să facem și cu Ambasada Argentinei ceva aici? Am o poză cu Hagi și Maradona care poate fi pusă aici”, a declarat Giovanni Becali, prezent la evenimentul de la Arena Națională.

  • 35 de goluri a marcat Gică Hagi sub tricolor, fiind golgheterul all-time al naționalei României
  • 111 selecții și 11 goluri are Carlos Valderrama la naționala de seniori a Columbiei
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele...
Fanatik
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele derby: „Aș fi foarte fericit”
Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte...
Fanatik
Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte puternic!”. Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre accidentări
Nu e liniște în Turcia înainte de barajul cu România! Jucătorul de națională...
Fanatik
Nu e liniște în Turcia înainte de barajul cu România! Jucătorul de națională și viitorul adversar al FCSB a fost arestat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!