A fost înșelat înainte de divorț? Declarații explozive după ce fosta soție s-a afișat cu un alt bărbat: „Nicio femeie nu pleacă dacă…”

Lino Golden, căci despre el este vorba, iese la atac și zdruncină lumea mondenă! După ce fosta soție, Delia, a fost surprinsă în compania unui alt bărbat celebru, artistul face dezvăluiri surprinzătoare despre despărțire. Ce a spus cu adevărat Lino despre acest scandal?

Lino Golden, trădat de fosta soție înainte de divorț?

Lino Golden și Delia Salchievici au pus capăt căsniciei după exact un an de la cununia civilă. După numeroase încercări de a salva relația, cu discuții, certuri și împăcări, cei doi au decis să semneze actele de divorț.

Artistul a ales să păstreze discreția în privința detaliilor căsniciei lor eșuate, însă la patru luni de la separare a decis să vorbească deschis.

Asta după ce fosta sa soție, Delia, a fost surprinsă alături de Dr. Auday Al-Ahmed, medicul estetician preferat al vedetelor, pe o plajă din Mamaia. Se pare că această escapadă nu i-a picat deloc bine lui , lăsând să se înțeleagă că a fost înșelat.

Cum a reacționat Lino după ce Delia a fost surprinsă cu un alt bărbat?

spune că a păstrat tăcerea pentru că a considerat că lucrurile intime trebuie să rămână private, dar sugerează că fosta soție avea deja pe altcineva înainte de divorț.

Deși au trecut prin momente dificile, el susține că iubirea adevărată se vede în astfel de momente. A mărturisit că a iubit-o cu adevărat și că nu își dorește scandal, ci doar liniște, dorindu-i fericire.

„Nu am vorbit până acum pentur că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soțul ei dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată.

Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aș fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiați. Nu vreau scandal. Vreau liniște. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a fost textul scris de .