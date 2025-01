„A fost iureș în vestiarul lui Dinamo la pauză. Au jucat în 10 în prima repriză”. Dezvăluiri de culise după Craiova – Dinamo 1-1

Universitatea Craiova şi Dinamo au încheiat la egalitate, . Oltenii au marcat prin Mitriţă şi au ratat alte cinci ocazii uriaşe, în timp ce Dinamo a lovit prin Boateng.

„A fost iureș în vestiarul lui Dinamo la pauză. Au jucat în 10 în prima repriză”

Andrei Vochin a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la pauza meciului a fost iureş în vestiarul “câinilor”, după o repriză mai puţin reuşită a celor de la Dinamo. Apoi, elevii lui Kopic au început să joace din ce în ce mai bine:

“Înţeleg că a fost iureş la pauză. Mi se pare că au jucat în 10 în prima repriză. Pop nu s-a integrat încă acolo. Odată cu intrarea lui Mărginean în mijlocul terenului şi urcarea lui Milanov în banda dreaptă, Dinamo a calmat foarte mult meciul.

După gol şi pe fondul şocului primit, Dinamo a pus stăpânire pe partidă. Şi Dinamo arată bine când construieşte. Este o echipă lucrată, dar care are şi spirit.

Vezi spiritul lui Selmani, face extraordinar ce face pentru echipa lui. Că e enervant, că joacă teatru cu adversarii, aia e problema adversarului”, a dezvăluit Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Kopic: “La pauză am schimbat ceva care ne-a făcut să merităm acest punct”

de la Craiova că în pauză a avut o discuţie mai dură cu jucătorii. Antrenorul “câinilor” l-a remarcat pe Mărginean, care a dat mai multă stabilitate echipei:

„Am câștigat un punct important, au fost momente în care am meritat acest punct. Am avut posesie, dar n-am fost periculoși în ultimii 30 de metri. Întârziam destul de mult la minge, n-am pus presiunea necesară. Am avut o discuție mai dură la pauză.

Cred că introducerea lui Mărginean a ajutat să avem mai multă stabilitate. În repriza a doua am fost mai aproape de ceea jucăm în mod normal. Nu e ușor să joci pentru Dinamo, trebuie să te adaptezi. Ne lipseau niște lucruri, trebuie să știi să ataci zonele, să creezi spațiu între linii.

La pauză am schimbat ceva care ne-a făcut să merităm acest punct. Ar fi culmea să mă felicit pe mine însumi. Golubovic a evoluat bine, dar e momentul lui Roșca. A profitat de această oportunitate și nu aveam niciun motiv să-l schimb”, a spus Kopic.

