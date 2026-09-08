ADVERTISEMENT

Andrei Cordea a fost foarte aproape de o mutare spectaculoasă pe ultima sută de metri la Universitatea Craiova, însă transferul a căzut în ultima clipă. Marius Șumudică a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cât de avansate au fost negocierile și momentul în care fotbalistul a luat decizia finală, în timp ce Cristi Coste a prezentat detalii despre sumele care au făcut diferența în negocierile dintre jucător și clubul din Bănie.

Marius Șumudică a dezvăluit cât de aproape a fost Cordea de Universitatea Craiova

Antrenorul lui CFR Cluj a povestit că discuțiile dintre Cordea și Universitatea Craiova au ajuns într-un punct extrem de avansat. Mai mult, cu doar câteva minute înainte de expirarea termenului pentru parafarea înțelegerii, fotbalistul încă vorbea cu Șumudică și îi cerea acestuia un sfat. În cele din urmă, mutarea nu s-a mai realizat, iar . Șumudică a explicat că fotbalistul rămâne unul dintre jucătorii vandabili ai formației din Gruia și că există deja interes pentru el și din afara României.

ADVERTISEMENT

„Da, Cordea este jucătorul nostru, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în iarnă. Sperăm să aibă evoluțiile de până acum, să mai marcheze niște goluri. Probabil, în iarnă, CFR va intra la discuții și vor apărea discuții, pentru că este un jucător vandabil. A stârnit interes și în Saudia, nu doar la Craiova și sunt tatonări și în China, pentru că în două luni ei își fac planuri pentru noul sezon. A fost, Cordea, la 10 minute de Craiova.

La ora 12 fără 10 minute vorbeam cu el și îmi spunea toate detaliile contractului, îmi cerea și un sfat și i-am spus că decizia este la el, știe cel mai bine. E un caracter deosebit. Înainte să semneze sau să se înțeleagă cu un club și mai sunt șapte minute ca să parafeze înțelegerea, iar el stătea la telefon cu antrenorul său, asta nu-mi denotă decât respect și nu pot să-i ofer decât același respect“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Diferența salarială a blocat transferul lui Andrei Cordea

Cristi Coste a venit, apoi, cu detalii despre negocierile dintre cluburi și fotbalist. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul FANATIK, , însă problema a apărut în momentul în care cele două părți au discutat despre salariul jucătorului. Universitatea Craiova i-a oferit lui Cordea un contract cu un salariu mai mic decât cel pe care îl avea la CFR Cluj, chiar dacă oferta includea și o primă de instalare.

ADVERTISEMENT

„Apropo de Andrei Cordea. Cluburile au fost înțelese, singura problemă a fost la salariul jucătorului. Craiova a încercat să-l aducă, profitând de situația de la CFR, oferindu-i un salariu, totuși, mai mic cu două mii de euro decât avea în Gruia. La CFR are 25.000 de euro pe lună, la Craiova primea 23.000 și cu o primă de instalare care ar fi fost împărțită în două bucăți“, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT