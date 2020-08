A fost la un pas de moarte! Cum a trăit experiența coronavirus o tânără de 22 de ani: DSP-ul a sunat după trei zile, spitalul a trimis-o acasă

O tânără din 22 de ani din Tulcea a relatat experiența avută după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Pe lângă virulența simptomelor, destul de rar întâlnită la o persoană de vârsta ei, surprinde și modul în care a fost tratată de autoritățile sanitate: cei de la spital au tirmis-o acasă, iar DSP-ul s-a interesat la trei zile de starea ei, informează HotNews.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele simptome au apărut pe 26 iulie, boala debutând ca o simplă răceală. După două zile, au început și durerile musculare, semn care indică deseori o infecție virală.

Tânăra s-a izolat la domiciliu, izolarea fiindu-i impusă și de starea de rău din cauza căreia nu putea să stea în picioare mai mult de 10 minute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Pentru prima dată am crezut că o să mor”

”Am luat un paracetamol și a fost și prima dată când mi-am luat și temperatura – 37,5. Era mai ridicată decât normalul, dar încă nu mi-am făcut griji. În decurs de doar câteva ore lucrurile s-au schimbat total. M-am pus la somn învelită cu tot ce am găsit prin casă și tot nu reușeam să mă încălzesc. Eram sigură că paracetamolul va face minuni și o să mă trezesc ca nouă.

Peste vreo două ore, pe la trei dimineața, m-am trezit cu stare de vomă, tremurând și cu temperatura aproape de 39. Am mai luat un paracetamol și am încercat să dorm, dar lucrurile se înrăutățeau. Simțeam cum îmi crește temperatura, iar corpul îmi era din ce în ce mai slăbit, nu aveam forță nici să întind mâna să iau termometrul, care era la 30 de cm de mine”, a relatat tânăra, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

ADVERTISEMENT

Din acel moment, s-a decis să ceară ajutorul medicilor, dar acesta a venit cu întârziere.

”Simțeam că plămânii nu mă mai ajută, iar fiecare inspirație se simțea ca ultima. A fost pentru prima dată când am crezut că o să mor. Temperatura începea să urce din nou la 39, iar eu mă simțeam prea slăbită să mă pot duce singură la spital. Am sunat la 112, iar după ce am fost trimisă de la o persoană la alta mi-au spus că vor trimite o ambulanță. Deja îmi era din ce în ce mai rău și simțeam că corpul meu nu mai rezistă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am așteptat trei ore și când am văzut că nu vine ambulanța am sunat din nou la 112 și i-am rugat să urgenteze cazul pentru că simt că mor. De la cel de-al doilea telefon au mai durat încă o oră până a venit ambulanța și m-au dus la cel mai apropiat spital, Sf. Pantelimon (…) La spital am așteptat o oră și jumătate singură în ambulanță pentru că la primiri urgențe era deja un pacient”, a povestit femeia.

Tratată cu paracetamol și vitamina C

La spital i s-au făcut analizele, testul pentru coronavirus și o radiografie pulmonară, iar la capătul investigațiilor a fost trimisă acasă, pe picioarele ei, deși era evident că se simțea rău. I s-a recomandat doar paracetamol și vitamina C.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Toate analizele au ieșit bine, inclusiv radiografia. După ce mi-a spus că este foarte probabil să am COVID, având în vedere că am toate simptomele, doamna doctor mi-a dat o rețetă cu un tratament care presupunea paracetamol și vitamina C și m-a trimis acasă. Ei nu mă pot interna pentru că nu sunt spital Covid. Mi-a spus că este o farmacie non-stop peste drum de unde îmi pot lua medicamentele.

M-am trezit în mijlocul drumului fără să știu ce să fac și cu o stare la fel de rea ca atunci când am ajuns la spital. La ieșire am declarat că mă voi autoizola la domiciliu până la aflarea rezultatului testului. Am ales să merg pe jos cele 20 de minute până acasă pentru că nu voiam să intru în contact cu nimeni. Pe drum am început să tușesc foarte tare, iar de fiecare dată simțeam că se rupe o bucată din plămâni”, a relatat tânăra.

ADVERTISEMENT

A doua zi a primit rezultatul pozitiv al testului la coronavirus. A încercat două zile să dea de cei de la DSP, dar fără succes. Abia a treia zi a fost contactată și întrebată dacă are nevoie de internare. Între timp, simptomele își pierduseră din virulență.

”Mi-au spus să mă izolez și că după 14 zile de la simptome pot să ies din casă, dar ei nu repetă testul decât la cerere, pentru că au foarte puține teste disponibile. La fel mi-au spus și cei de la Tel Verde: după 14 zile pot să ies, de data asta 14 zile de la test. Cei de la DSP mi-au spus că o să mai sune să vadă cum mă simt, dar nu s-a întâmplat. Am ales să mă izolez mai mult de 14 zile de la test, ca să fiu sigură că nu transmit virusul. Am stat 20 de zile în izolare”, a spus femeia.

ADVERTISEMENT

Aceasta nu știe unde a contactat virusul. Fusese la mare, în Vama Veche, dar susține că evitase locurile aglomerate.

”Am simțit de atâtea ori că respir pentru ultima dată, și sunt tânără și sănătoasă, nici nu vreau să mă gândesc cum se simt cei care au și alte afecțiuni. Data viitoare când simțiți că nu puteți să respirați prin mască să știți că este de un milion de ori mai rău când nu poți să respiri de la Covid”, a conchis tânăra.