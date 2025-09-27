A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente

Un renumit fotbalist și-a deschis inima și a povestit tuturor una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Jucătorul a recunoscut că dacă nu exista soția lui, cel mai probabil el nu ar mai fi fost în viață.

Cine este fotbalistul care era să moară din cauza alcoolului

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că viața de fotbalist este una destul de agitată. De obicei, jucătorii sunt mereu prinși între antrenamente și meciuri, iar programul lor este strict. Ei bine, există și excepții și anume, acei fotbaliști care cred că pot îmbina petrecerile cu performanțele din teren.

Un astfel de exemplu este . Acesta a povestit recent în cadrul unui podcast cum era să moară din cauza alcoolului și cum soția sa a fost salvarea lui.

Wayne Rooney și soția lui, Coleen, sunt împreună încă de pe vremea când erau adolescenți. Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar de-a lungul timpului, Coleen a demonstrat că poate fi un sprijin de nădejde pentru soțul ei, mai ales în lupta pe care acesta a dus-o cu alcoolul.

Wayne Rooney i-a povestit fostului său coleg de la Manchester United, Rio Ferdinand, cum a decurs cea mai grea perioadă din viața lui. Rooney nu s-a ferit să recunoască faptul că folosea picături de ochi, gumă de mestecat și aftershave pentru ca nimeni din echipă să nu își dea seama că a petrecut ore în șir.

Fostul căpitan al Angliei a povestit că soția lui a fost cea care l-a salvat. Coleen a știut de la început că partenerul ei este rebel, așa că și-a propus să-i rămână alături și să îl susțină să revină pe calea cea bună.

Wayne Rooney și soția lui au patru copii

Ani la rând, Wayne Rooney nu a putut alege între cele două pasiuni ale sale: fotbalul și ieșitul în oraș. La un moment dat, situația a scăpat de sub control, însă Coleen l-a ajutat pe soțul ei să își revină.

„Cred cu adevărat că, dacă ea nu ar fi fost acolo, aș fi mort. Coleen e totul. E ciudat, pentru că eram doi copii din Croxteth, am crescut împreună, apoi am început să fim împreună. Ne-am căsătorit și am făcut copii.

Când aveam 17 ani, ea știa că sunt puțin rebel. Iubeam fotbalul, eram obsedat de fotbal, dar îmi plăcea și să ies în oraș. Ea a observat asta de foarte devreme și m-a ajutat să țin sub control. Nu m-a controlat ea, dar m-a ajutat enorm să mă controlez.”

În prezent, Wayne Rooney are o familie superbă alături de soția lui. Cuplul are patru copii: Kai de 15 ani, Klay de 11 ani, Kit de 8 ani și Cass în vârstă de 6 ani. Având în vedere că Wayne și Coleen sunt împreună de când aveau 16 ani, cei doi pot spune că au depășit multe obstacole, în special pe cele din perioada în care Rooney a fost în mijlocul unor scandaluri.

Fotbalistul Rooney a recunoscut că bea alcool până își pierdea conștința

Tot în , fostul atacant a recunoscut că a avut probleme grave cu alcoolul. până aproape că își pierdea cunoștința, pentru a face față problemelor din tinerețe.

„Am avut multe provocări, atât pe teren, cât și în afara lui, iar singura mea scăpare a fost alcoolul. Când aveam puțin peste 20 de ani, petreceam câteva zile acasă fără să ies și beam aproape până leșinam.

Nu voiam să fiu în preajma oamenilor, pentru că uneori te simți jenat și alteori simți că i-ai dezamăgit. În cele din urmă, nu știam cum altfel să fac față și am ales alcoolul pentru a încerca să trec peste asta.”, a spus Wayne Rooney în podcastul menționat.

Cum a reușit Coleen Rooney să își ajute soțul să iasă învingător din lupta cu alcoolul

Coleen a fost și este salvarea lui Wayne Rooney. Soția fostului atacant a povestit cum a reușit să depășească acele momente dificile care, inevitabil, și-au pus amprenta asupra mariajului lor. Chiar dacă nu i-a fost ușor, Coleen a știut că nu vrea să renunțe la partenerul ei.

„Când iei astfel de decizii, trebuie să te concentrezi pe ce vrei tu și nu pe ce spun alții, pentru că sunt atâția oameni care îți spun lucruri diferite: ‘De ce se împacă cu el?’ Evident, îi ascult pe cei care contează pentru mine, mama și tata mereu mi-au oferit o perspectivă pozitivă.

Nu există nimic cu care să nu putem face față, iar asta e abordarea mea într-o situație: să stăm jos și să vedem ce putem face, dacă putem face să meargă. Și am reușit. Noi nu suntem foarte romantici, dar ne place să râdem și lucrăm bine împreună.”, a spus soția lui Wayne Rooney.

Recent, Rooney a semnat un contract important pentru a deveni analist sportiv permanent la Match of the Day. De asemenea, și-a lansat propriul podcast la BBC, „The Wayne Rooney Show”.