A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O femeie de 27 de ani a rămas fără piele pe corp. Este des folosită și în România

După ce l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil, Jaxon, prin cezariană, Aleshia Rogers a fost sfătuită de medici să ia ibuprofen de două ori pe zi pentru a calma durerea. După aproape trei săptămâni de la naștere, pielea a început să i se desprindă de pe corp, iar doctorii au spus că mai are doar 5% șanse de supraviețuire.

Riscurile ibuprofenului. O femeie a fost la un pas de moarte

Aleshia, în vârstă de 27 de ani, din Lincoln, Nebraska, a început să aibă febră mare, față umflată, o erupție pe piept și o senzație de arsură la înghițire. Deși a mers de două ori la spital, medicii i-au spus că are conjunctivită sau scarlatină și i-au recomandat să continue tratamentul cu ibuprofen.

Câteva ore mai târziu, fața i-a fost acoperită de vezicule dureroase, iar pielea a început să se decojească. Era complet de nerecunoscut pentru cei dragi. A fost internată de urgență, iar medicii i-au pus diagnosticul de sindrom Stevens-Johnson (SJS), o reacție rară și gravă a sistemului imunitar la medicamente. Cazul ei era și mai grav: necroliză epidermică toxică (TEN), o formă extremă a sindromului, declanșată, cel mai probabil, de ibuprofen.

„Ibuprofenul era medicamentul meu de bază. Îl luasem toată viața, de la 14 ani, pentru durerile menstruale. E greu de înțeles. Medicii au spus doar că, într-o zi, corpul meu a decis că nu-l mai suportă”, a declarat Aleshia.

Chinurile groaznice prin care a trecut femeia. A rămas fără 95% din piele

Femeia a mai povestit că medicii au constatat că între 90% și 95% din piele i s-a desprins. Acest proces este numit sloughing în terminologia medicală. Pierderea pielii a dus la sepsis și insuficiență multiplă de organe.

A fost transferată într-o secție de terapie intensivă pentru pacienți cu arsuri și plasată în comă timp de trei săptămâni. A fost supusă unei excizii complete de piele și grefe, dar și unui transplant cu membrană amniotică pentru a-i salva ochii. Familiei i s-a spus că are o Și totuși, după o lună petrecută în spital, a fost externată.

„Nu aveam idee ce mi s-a întâmplat. Am uitat chiar că am născut. Am pierdut multe amintiri”, spune Aleshia. „Familia mi-a spus că a fost la limită, că nu știau dacă voi supraviețui”. Chiar și la cinci ani după incident, Aleshia încă se confruntă cu complicații pe termen lung cauzate de sindromul Stevens-Johnson, dar e hotărâtă să își continue viața și să tragă un semnal de alarmă.

„Nu vreau să bag frica în oameni legat de medicamente, dar vreau ca lumea să fie informată. E o reacție rară, dar poate fi mortală. Și nu o poți opri odată ce începe. Nu există prevenție”, a lansat femeia un semnal de alarmă, conform

Aleshia spune că trăiește cu gândul că boala ar putea recidiva oricând, dar încearcă să nu trăiască în frică. „Încerc să trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima.”

Ce este sindromul Stevens-Johnson?

Sindromul Stevens-Johnson este o reacție rară, dar gravă, a pielii, de obicei declanșată de medicamente precum antibioticele, analgezicele antiinflamatoare sau anticonvulsivantele. Simptomele încep adesea cu febră, dureri în gât, tuse și dureri articulare, urmate de o erupție cutanată care se extinde pe tot corpul, inclusiv pe față, membre și organele genitale. Pot apărea vezicule dureroase pe buze, în gură și în jurul ochilor.

Forma severă, necroliza epidermică toxică (TEN), apare atunci când peste 30% din suprafața pielii este afectată. Ambele afecțiuni sunt rare: TEN afectează aproximativ 1 din 1.000.000 de persoane pe an, iar SJS are o incidență de 1 la 10.000.