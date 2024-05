„A fost mai talentat Dănuț Lupu decât Gică Hagi?” Verdict dat în direct de omul care dezvăluie cele mai tari „boacăne” cu fostul rapidist

, pe care o moderează, unde au discutat despre aventurile lui Dănuț Lupu la Rapid. Emisiunea poate fi văzută pe website, live, în fiecare marți, de la 13:30.

Dănuț Lupu versus Gheorghe Hagi

Fostul portar de la Rapid a spus că nu poate să facă diferențe între cei doi, întrucât au profiluri diferite. Marius Bratu a rememorat un episod cu Gheorghe Hagi, dintr-un joc școală, dar i-a lăudat și stilul lui Dănuț Lupu.

„Ce să zic, am jucat și contra lui Gică. Eram la lotul de tineret, am jucat un meci școală în Ghencea. Mi-a dat o rachetă, m-am dus să o prind în stânga și a intrat în dreapta, de sub el, de la 25 de metri. ‘Unde te duci, cumetre?’.

Diferiți, dar Lupu e unic, prin felul lui. Țîn minte, nu știu dacă voi vă mai amintiți, când a venit el la Rapid, a fost mult timp generic, când scapa el pe stânga și driblează. Toată perioada, cât a stat, s-a chinuit mult să slăbească.

Când slăbești brusc, până se acomodează corpul cu noua greutate, ești stors. Îți dai seama, era greu. Când s-a oferit prilejul să vină la Rapid a venit când corpul lui deja era obișnuit. Era incredibil.

Strângea 3-4 jucători în zona lui, proteja, după o băga sub el și pleca. Nu puteai să i-o iei“, a spus Marius Bratu, la întrebarea lui Robert Niță privind care a fost mai talentat, Dănuț Lupu sau Gheorghe Hagi.

Amintiri cu aventurile lui Lupu la Rapid

Marius Bratu a povestit un episod cu Dănuț Lupu și . Fostul portar rapidist a povestit că Lupu s-ar fi furișat afară din cameră pentru a merge în oraș și a fost prins de „Il Luce“.

„Eu stăteam la ProRapid, stăteam în cameră cu Rednic. Și el îmi zice ‘Eu sunt certat, supărat cu Rednic, tu stai cu el în cameră, în loc să stai cu mine?’. Dacă mă mut cu tine, în două luni mă las de fotbal.

Vara, geamurile deschise, să fie aer, aveam și aer condiționat. Îl auzim pe nea Mircea (n.r. Lucescu). Nea Mircea l-a așteptat și zice ‘Bă, ce faci mă?’. Cum erau primele scări, te duceai la restaurant, și următoarele te duceai la vestiare. Eu stăteam deasupra scărilor care duceau la vestiare și am auzit.

L-a prins când venea din oraș. ‘Bă, ce mă fac eu cu tine?’. I-a zis ‘Nea Mircea, nu spune nimic, dacă mâine nu îți place, dă-mă afară’. Lucescu a spus ‘Ține minte ce ai promis’. A doua zi, două pase de gol și gol, cel mai bun. Îmi aduc aminte că a zis nea Mircea ‘Bravo, dar să nu mai faci’“, a spus Marius Bratu, în exclusivitate.

