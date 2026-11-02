"A fost manechin! Dacă nici ea nu ştie să se îmbrace..." Dumitru Dragomir a intervenit în scandalul hainei de blană purtată de partenera lui Marcel Ciolacu

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Botezul fiului lui Alfred Simonis a fost evenimentul monden al sfârşitului de săptămână, comentat pe larg de opinia publică şi criticat intens de politicienii USR şi PNL, care le reproşează pesediştilor luxul afişat, într-o perioadă de austeritate. Mitică Dragomir are propria versiune asupra evenimentelor, pe care a prezentat-o la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „O femeie care nu se face frumoasă la un eveniment ca ăsta e o neglijentă”

Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, a fost cea care a atras în mod deosebit atenţia la botezul de la Timişoara. Scandalul a pornit după ce liberalul Alexandru Muraru a scris pe Facebook că blana purtată de aceasta ar costa 17.000 de euro. Mitică Dragomir consideră că întregul scandal a fost regizat. „Părerea mea este că totul a fost calculat și nu e nicio greșeală. De exemplu, puteau să nu lase paparazzi. Era cel mai ușor. Dar nu, n-au vrut. Din contră, i-au anunțat să vină.

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Cine judecă corect, săracii cu săracii, bogații cu bogații, așa e în toată omenirea. Oricât ai fi de sărac, nevasta ta are o rochie cu care defilează la nunți sau în altă parte. Iar o femeie, dacă nu se face frumoasă la un eveniment ca ăsta înseamnă că este o neglijentă. Ascultați ce vă spune un om care a trecut prin viață și prin sărăcie și prin tot. Oricât ai fi de sărac! Dacă nu se face frumoasă la un asemenea eveniment, înseamnă că este o neglijentă”, este părerea lui Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir crede că Sorina Docuz are mai mulţi bani decât Marcel Ciolacu

Ulterior, Marcel Ciolacu a anunţat că blana purtată de Sorina Docuz a costat 500 de euro şi a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul. Fostul şef al LPF consideră că, dincolo de costuri, unul dintre motivele declanşării acestui scandal este invidia. „Fata aia a fost manechin. Păi dacă nici ea nu ştie să se îmbrace… Că pune ieftin, că pune scump pe ea, tot arată bine, pentru că e frumoasă. Ce să ne mai dăm după cireș? Iar lumea e invidioasă pe astea frumoase”, a mai spus Dragomir.

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Pe de altă parte, el consideră că altele sunt probleme reale ale României. „E o ruşine ce se întâmplă. Nu numai atacurile la Sorina. Unii împotriva altora. Păi astea sunt problemele de discutat în România?”, s-a întrebat el retoric. În plus, părerea lui este că Sorina Docuz are mai mulţi bani decât Marcel Ciolacu. „Fata asta numai din modeling a câștigat sute de mii de euro. Ciolacu n-a făcut banii ăștia”, este teoria lui Mitică Dragomir.

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Profeţia lui Mitică Dragomir: PSD câştigă cinci la sută de pe urma scandalului

În acelaşi timp, consideră că dimpotrivă, criticile la adresa pesediştilor erau mai mari dacă mergeau la botez îmbrăcaţi modest. „Era mai periculos dacă se duceau îmbrăcați nasol. Spuneau: ‘Falșii ăștia! Ia uite, nenorociții ăștia vor să păcălească poporul’. Orice ai spune, opoziția te atacă, așa e în politică. Cine acuză o doamnă că se îmbracă frumos, elegant, la evenimente, ăla e un falsete”, a mai spus el.

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şi consideră că scandalul iscat în jurul botezului de la Timişoara mai mult ajută PSD-ul decât să-i fi făcut rău. „Au câştigat cinci la sută. Uite, ține minte ce ți-am spus acuma. Nunta asta îi propulsează cu cinci la sută. Tot ce am spus eu aici s-a adeverit în proporție de nouăzeci și cinci la sută”, este profeţia lui Mitică Dragomir.