”A fost norocul carierei lui Bîrligea”. Antrenorul de la Brăila al vedetei de la FCSB dezvăluie cine este omul din spatele succesului

și la FCSB, este unul dintre cei mai în formă fotbaliști din țară. Bîrligea a înscris în , luni, primul său gol în tricoul primei reprezentative.

Șansa lui Daniel Bîrligea, vârf la naționala României și la FCSB

În spatele prestațiilor sale excelente din sezonul actual stă însă o poveste emoționantă de viață. Laurențiu Calu, antrenorul care l-a format pe Daniel Bîrligea, a spus pentru FANATIK cum a ajuns vârful să se numere printre cei mai buni jucători din România.

Coordonatorul școlii de fotbal Luceafărul Brăila a apreciat că plecarea lui Daniel Bîrligea din România în copilărie a fost norocul carierei sale. În Italia a avut ocazia să vadă o altă mentalitate și să aibă alte condiții de pregătire față de cele autohtone.

”Nu! Nu mă așteptam să ajungă la nivelul acesta. Norocul lui Bîrligea a fost că a plecat din România. Dacă rămânea în România era ca mulți alții un talent și rămânea speranță. Norocul său este că a plecat din România. A luat contact cu altă mentalitate, cu alți oameni care conduc fotbalul, cu alt fotbal, cu alte condiții de pregătire și multe altele. Eu cred că asta a fost șansa lui.

Nu e vorba că nu mă așteptam să ajungă la nivelul acesta. E foarte greu ca un copil din România, în momentul de astăzi, să ajungă la nivelul la care a ajuns Bîrligea. E foarte greu! Sunt mulți factori pe care, din păcate, copiii din România la momentul actual nu îi au ca să poată să ajungă acolo”, a spus Laurențiu Calu, coordonatorul școlii de fotbal Luceafărul Brăila, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mama lui Daniel Bîrligea, eroina din spatele poveștii de succes

Laurențiu Calu a dezvăluit că mama lui Daniel Bîrligea este cea căreia i se datorează succesul fotbalistului. Antrenorul a descris-o la superlativ pe cea care i-a dat viață vârfului naționalei. A caracterizat-o drept o femeie muncitoare, cu un caracter puternic și un set de valori solide.

”Bîrligea a ajuns datorită ambiției și tenacității sale de a demonstra. Bîrligea e un luptător de mic. El, de la nouă ani cam așa, a cam trăit singur și a trebuit să se descurce. Nu a fost chiar singur pe lume. Maică-sa a fost o femeie, care din puținul pe care l-a avut atunci, s-a ținut de el.

(Horia Ivanovici: Maică-sa este principalul factor din punctul de vedere al educației și al sacrificiului financiar?). Da! Maică-sa are 160 – 165 cm înălțime. E foarte mică, dar e o femeie puternică. Ea este artizanul din spatele lui Bîrligea.

M-a sunat Cosmin Constantin de la Hagi. Mi-a zis că a avut o lună de zile un băiat la Metalul. Mi-a spus că s-a despărțit maică-sa de taică-su și să îl caut că e un băiat bun. L-am căutat vreo trei luni de zile. L-am găsit, l-am adus la mine la club.

L-am ținut vreo doi ani și jumătate. Maică-sa a plecat afară la niște neamuri să își caute rostul. Aici nu aveau niciun rost. De copil am avut grijă, l-am băgat la școală, la internat. Am avut grijă, l-am ținut și la maică-mea câteva zile.

Până la urmă, maică-sa, cât s-a înfiripat pe acolo, a reușit să ia un apartament cu chirie și stătea cu soră-sa în chirie. Maică-sa e o femeie căreia totul i se datorează. Nu știu ce făcea acolo. Avea grijă de seniori și și-a găsit acolo rostul”, a continuat să povestească Laurențiu Calu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mama lui Daniel Bîrligea i-a mulțumit lui Laurențiu Calu

Nici mama lui Daniel Bîrligea nu a uitat contribuția lui Laurențiu Calu în dezvoltarea copilului ei. L-a căutat pe antrenor în urmă cu o săptămână și i-a mulțumit pentru anii în care i-a fost alături fiului său.

”Bîrligea a plecat din România la 12, 13 ani în Italia. Nu e adevărat că nu avea bani de buzunar. Era un copil amărât, dar mama lui îi trimitea cât putea. Nu s-a pus problema să moară de foame.

Eu cu omul Bîrligea nu am vorbit de 12 ani. Eu îl cunosc pe copilul Bîrligea. Era un copil cuminte. Nici nu știu cum arată, vă spun sincer. L-am văzut doar la televizor. Era un copil cuminte, tăcut, închis în el. Era foarte ambițios. Nu ceda niciodată în timpul jocului. De mic copil căuta mingea, era acolo unde trebuie.

Maică-sa m-a căutat acum o săptămână. Mi-a mulțumit pentru ce am făcut pentru ei. Am înțeles că și el a declarat în revista dumneavoastră la FANATIK că îmi mulțumește că am avut grijă de el. Pe ea o moștenește, e o luptătoare femeia”, a adăugat Laurențiu Calu.

Dezvăluiri emoționante din copilăria lui Daniel Birligea