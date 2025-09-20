Sport

A fost numit cel mai infidel fotbalist, iar fanii au început să pună pariuri pe seama aventurilor sale! Povestea starului din Marea Britanie care a generat mari controverse

Cine a fost cel mai infidel fotbalist din Marea Britanie? Aventurile sale au ajuns să fie intens mediatizate, astfel că fanii au început să pună pariuri.
Valentina Vladoi
20.09.2025 | 16:30
A fost numit cel mai infidel fotbalist iar fanii au inceput sa puna pariuri pe seama aventurilor sale Povestea starului din Marea Britanie care a generat mari controverse
Cum a ajuns Ryan Giggs să fie catalogat cel mai infidel fotbalist. Sursă foto: Mirror, CNN / colaj Fanatik

Ryan Giggs și-a câștigat la un moment dat reputația de cel mai infidel fotbalist. Presa străină scrie despre el că ar fi avut mai multe ”aventuri” în viața reală decât pe teren, iar acest lucru a generat mari controverse.

Ryan Giggs părea tatăl și soțul perfect

Ryan Giggs are 51 de ani și a fost căsătorit cu iubita din copilărie, Stacey Cooke. Cei doi și-au unit destinele în anul 2007 și au divorțat zece ani mai târziu, mai exact în 2017.

Iar la prima vedere, păreau cuplul perfect. S-a mutat într-o vilă în valoare de 3 milioane de lire sterline în Worsley, Greater Manchester, iar ulterior au devenit și părinți. Mai apoi, Ryan Giggs a păstrat aparențele.

Legenda lui Manchester United se afișa cu copiii mici la meciurile de fotbal. Astfel, a alimentat constant ideea de familist, dar și de tată model. Lucrurile aveau să se schimbe însă ani mai târziu, notează All Football.

Cum a ajuns Ryan Giggs să fie catalogat cel mai infidel fotbalist

Mai exact, dacă la suprafață părea un bărbat model, iată că ulterior, Ryan Giggs și-a câștigat reputația de cel mai infidel fotbalist. Zvonurile spun că acesta a avut mai multe aventuri în timpul căsniciei.

De asemenea, s-ar fi ajuns inclusiv la o infidelitate în familie, cu soția fratelui său. În anul 2011, a ieșit la suprafață faptul că Giggs a avut o aventură de opt ani cu soția lui Rhodri, Natasha, în timp ce acesta era căsătorit cu Stacey.

Natasha, care are doi copii cu Rhodri, a avut o relație cu fotbalistul timp de ani de zile. Despre ea se spune că a și rămas însărcinată cu el, dar a avortat cu doar două săptămâni înainte de nunta sa cu Rhodri în Las Vegas.

S-ar părea însă că lucrurile dintre cei doi erau destul de vechi. Mai exact, aceștia s-au întâlnit prima dată într-un club de noapte din Manchester în martie 2003. La acel moment, Natasha a petrecut noaptea cu el. De cealaltă parte, logodnica fotbalistului, pe atunci însărcinată, Stacey, era acasă.

Ryan Giggs a avut o relație cu soția fratelui său

În ciuda faptului că Natasha a început să se întâlnească cu Rhodri doar două luni mai târziu, cei doi și-au reluat aventura după un an. Presa scria constat despre legăturilor lor din camerele de hotel.

Totodată, s-ar părea că cel mai infidel fotbalist se întâlnea cu soția fratelui său și la diferite proprietăți vacante. Aceasta avea acces la ele prin intermediul slujbei sale de agent imobiliar.

Când adevărul a ieșit la suprafață, lucrurile au fost de-a dreptul dezastruoase. Membrii familiei lui Ryan au rupt legăturile cu el. Iar cel mai revoltat a fost chiar tatăl său, care declara că îi este „rușine” de ceea ce a putut să facă fiul lui.

Cum a reacționat familia fotbalistului când a aflat de infidelități

De cealaltă parte, Rhodri a făcut titluri în presă apărând într-o reclamă Paddy Power, batjocorindu-l pe fostul jucător de la Manchester United. Zvonurile spun însă că infidelitățile ar fi fost mai multe.

Chiar și așa, acesta nu a vorbit public despre ele și nici soția sa. Ryan Giggs și Stacey Cooke au divorțat în anul 2017, iar de la acel moment, reputația fotbalistului a fost cu totul alta.

Menționăm faptul că presa de peste hotare a mai scris la un moment dat că Ryan Giggs ar mai fi avut o relație de 6 luni și cu un model galez în vârstă de 28 de ani. Mai mult de atât, oamenii ar fi început să pună pariuri pe seama infidelităților sale.

