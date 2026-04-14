„A fost o persoană groaznică!” De ce a devenit tatăl lui Elon Musk erou în presa rusă și cum se folosește Moscova de controversatul afacerist

ADVERTISEMENT

Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a vizitat Rusia pentru a treia oară în ultimele zece luni. De data aceasta, omul de afaceri în vârstă de 80 de ani a fost la Nijni Novgorod, unde și-a mărturisit dragostea pentru vodcă, a rosti câteva cuvinte în limba rusă și a fost văzut la slujba de Paște de la Catedrala Hristos Mântuitorul.

Errol Musk, instrument de propagandă pentru presa rusă de stat

Mişcările lui Errol Musk au fost urmărite îndeaproape de presa rusă, dar unii bloggeri influenţi au fost indignați de modul în care a fost prezentat în mass-media, subliniind că însuși Elon Musk l-a şters de mult pe tatăl său din viața lui.

ADVERTISEMENT

Fiecare călătorie pe care Errol Musk o face în Rusia atrage o atenție sporită din partea presei locale. Omul de afaceri sud-african comentează cu entuziasm o gamă largă de aspecte ale vieții din Rusia, adresând complimente nu doar liderilor țării, ci și cetățenilor obișnuiți. Popularitatea sa ridicată în rândul jurnaliștilor nu ar trebui să fie o surpriză: Musk Sr. adoptă o poziție pronunțat pro-rusă și, prin urmare, anti-ucraineană, dar în acelaşi timp critică politica de sancțiuni a Occidentului.

Presa regională și națională relatează practic fiecare mișcare a celebrului oaspete, cum ar fi participarea sa la campionatul național de jiu-jitsu brazilian sau faptul că i s-a oferit un disc vinil cu muzica lui Vladimir Vîsoţki.

ADVERTISEMENT

Errol Musk a fost de Paşte la aceeaşi biserică la care a mers şi Vladimir Putin

Principalul eveniment public în care a fost implicat Musk în ultima sa vizită în Rusia a fost slujba de Paște de la Catedrala Hristos Mântuitorul, la care . Președintele rus nu a vorbit cu tatăl miliardarului american, deşi Errol Musk a povestit apoi despre un contact pe care l-ar fi avut cu liderul de la Kremlin, fără a specifica însă când a avut loc. „La acea întâlnire au fost prezenți mulți alți oameni în afară de noi. A durat peste o oră. Domnul Putin mi-a acordat câteva secunde. Mi-a strâns mâna și mi-a spus: ‘Bun venit în Rusia!'”, a spus Errol Musk.

ADVERTISEMENT

Această atenţie exagerată pe care i-o acordă presa de stat rusă a atras atenţia bloggerilor ruşi, care nu-s de acord cu lumina pozitivă în care este pus tatăl miliardarului. De exemplu, bloggerul Andrei Tretiakov și-a exprimat surprinderea față de faptul că Errol Musk este considerat un expert de renume.

ADVERTISEMENT

„Știţi care e cazul meu preferat din presa rusă? Fără îndoială, este cel al tatălui lui Elon Musk – un bărbat de care Musk, practic, nu are nevoie, un bărbat cu care are un conflict de lungă durată și care, de fapt, nu are alte realizări în afară de faptul că a făcut o dată sex o cu o femeie oarecare și aşa s-a născut Elon.

Se face din el o celebritate. Nu mai e vorba doar de luarea unor declaraţii. S-a ajuns până acolo încât o echipă de filmare merge cu el prin localuri și arată ce a mâncăruri a încercat, ce i-a plăcut și de ce a fost încântat”, a scris Tretiakov.

ADVERTISEMENT

Bolggerii ruşi sunt indignaţi: „Cine urmează, fiul nelegitim al lui Kendrick Lamar?”

„Înțelege cineva de ce toată presa federală rusă îl promovează atât de mult pe tatăl lui Elon Musk? Care e rostul? Tatăl lui Elon Musk a mers la un meci de hochei în Kazan . Tatăl lui Elon Musk a devenit DJ. Tatăl lui Elon Musk l-a lăudat pe mesagerul MAX. Pentru ce este faimos tipul ăsta, în afară de faptul că este tatăl lui Elon Musk?”, a pus o întrebare similară și canalul Telegram „Under the Ice”. „OK, deci au fost Steven Seagal și Gerard Depardieu. Cel puțin sunt actori destul de faimoși. Dar ăsta cine este? Şi cine urmează? Bunicul actriței Sydney Sweeney? Nepotul lui Taylor Swift? Fiul nelegitim al lui Kendrick Lamar?”, mai scriu cei de la „Under the Ice”.

Musk Sr. le-a spus reporterilor că cel mai faimos fiu al său dorește să viziteze Rusia și cu siguranță o va face. El a promis că despre planurile sale după ce își va termina turneul de două săptămâni prin Rusia. Totuși, acest lucru va fi dificil, pentru miliardarul a tăiat în urmă cu mai mulţi ani legăturile cu tatăl său biologic.

„A fost o persoană groaznică. Tatăl meu are un plan meticulos elaborat pentru a face rău. Nici nu vă puteți imagina cât de groaznic este. A comis aproape fiecare crimă, fiecare atrocitate imaginabilă”, spunea Elon Musk despre el, într-un interviu din 2017 acordat revistei Rolling Stones.

Mama lui Elon Musk, despre fostul ei soţ: „Toți cei pe care îi cunoșteam îl numeau porc”

Musk Sr. s-a născut în 1946 în Pretoria, capitala administrativă a Africii de Sud. Tatăl său era un rezident local care a lucrat ca criptograf pentru serviciile secrete militare britanice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar mama sa era o englezoaică din Liverpool. În timp ce era la școală, Errol a întâlnit-o pe May Haldeman, cu care s-a căsătorit în 1970. Un an mai târziu, s-a născut primul lor copil, Elon.

Cuplul a avut trei copii, dar mariajul nu a fost prea reușit, spre deosebire de cariera tânărului inginer Errol Musk, care până în anii 1970 devenise partener într-o companie respectată și membru al consiliului orașului Pretoria, precum și coproprietar al unei mine de smaralde şi al unui magazin de piese auto. Musk și Haldeman au divorțat în 1979, iar în memoriile sale, mulți ani mai târziu, ea a menționat tendințele violente ale fostului său soț.

„Toți cei pe care îi cunoșteam îl numeau porc pentru că se purta urât cu mine în public. Și mi-era prea frică să spun cuiva despre lucrurile mai rele care se întâmplau. Ca orice femeie care a fost abuzată, m-am simțit rușinată și am crezut că greşeam eu. Îmi spunea tot timpul că sunt proastă, urâtă, plictisitoare. El era foarte bogat, dar se asigura că nu am nimic”, spune Haldeman.

Errol Musk, acuzat că şi-a abuzat fiica vitregă

La divorţ, Elon Musk a decis să rămână cu tatăl său, dar mai târziu a regretat alegerea. În 1989, Elon Musk, în vârstă de 17 ani, a părăsit Africa de Sud pentru Statele Unite. Până la acea dată tatăl său se recăsătorise și divorțase din nou, de data aceasta de modelul Sue Willson.

Cea mai scandaloasă căsătorie a lui Errol Musk a fost a treia. Omul de afaceri, pe atunci în vârstă de 45 de ani, s-a căsătorit cu Heide-Marie Bezuidenhout, o tânără văduvă cu trei copii rămaşi de la primul soț, care a murit într-un accident de mașină. Cuplul s-a căsătorit în 1992 și a avut curând un copil împreună. În 1993, fiica lui Bezuidenhout, în vârstă de patru ani, i-a spus mătușii sale că tatăl vitreg o pusese să stea pe nişte tomberoane din apropierea casei lor din Pretoria și a început să o atingă.

Mătușa și alte rude au contactat poliția, dar la acea vreme țara trecea prin procesul de desființare a apartheidului, care includea și tulburări armate, așa că problemei nu i s-a acordat niciodată atenția cuvenită. Decenii mai târziu, jurnaliștii au încercat să stabilească în ce moment ancheta a stagnat, dar nu au reușit.

Momentul care l-a făcut pe Elon Musk să rupă legăturile cu tatăl său

Ulterior, Bezuidenhout l-a părăsit pe Musk, însă cei doi s-au recăsătorit în 1999 şi au mai avut o fiică. În 2002, Elon Musk, deja milionar, și-a mutat tatăl și familia în California. Acolo, Musk Jr. le-a cumpărat o casă de câteva milioane de dolari, mașini și un mic iaht. Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, situația a scăpat din nou de sub control, când întreaga familie, cu excepția lui Errol, plănuia să meargă la un film.

Fiica vitregă a lui Musk Sr., Yana, în vârstă de 14 ani, și-a uitat hanoracul și s-a grăbit acasă să-l ia. Când a intrat în dormitor, l-a descoperit pe tatăl ei vitreg mirosindu-i lenjeria intimă murdară. Bezuidenhout a sunat la poliție și a depus din nou dosarul de divorț, dar totul s-a redus la emiterea unui ordin de protecţie pe numele lui Errol.

În urma acestui incident, Elon Musk și-a mutat mai întâi tatăl pe un iaht, apoi i-a cumpărat bilete spre Pretoria, practic rupând legăturile cu el.