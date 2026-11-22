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Andrei Nicolescu a reacționat după meciul dintre Petrolul și Dinamo și a ridicat semne de întrebare privind o posibilă poziție de offside la faza care a precedat penalty-ul ploieștenilor. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că a primit mai multe imagini care pun sub semnul întrebării modul în care au fost trasate liniile VAR. Nicolescu a atras atenția și asupra faptului că sistemul video ar fi fost adaptat cu doar trei zile înaintea partidei, dar a recunoscut că Dinamo nu a pierdut din cauza acestei decizii.

Andrei Nicolescu, dezamăgit după Petrolul – Dinamo: „N-am făcut un meci bun deloc!”

, iar rezultatul a provocat nemulțumire în conducerea clubului bucureștean. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a recunoscut că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, în special în prima repriză, când ploieștenii au fost mai agresivi și au reușit să îi surprindă pe dinamoviști.

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„După rezultatul ăsta, normal că sunt probleme, doar că probleme sunt peste tot. Mare dezamăgire. Ce să vorbim… N-am făcut un meci bun deloc. Peste orice alt comentariu, de aici începem. În prima repriză ne-au surprins, au fost mai agresivi și, când intri prost în meci, câteodată galopezi. Asta e realitatea. E greu să dăm verdicte, dar aseară nu a fost ce trebuie”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

A fost offside înaintea penalty-ului Petrolului? Andrei Nicolescu contestă modul în care au fost trasate liniile VAR

Dincolo de evoluția echipei, Andrei Nicolescu a abordat și ale confruntării cu Petrolul. Oficialul dinamovist a dezvăluit că a primit mai multe capturi de ecran privind o posibilă poziție de offside înaintea penalty-ului acordat gazdelor.

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Nicolescu a explicat că, în reluarea care prezenta analiza oficială a arbitrilor VAR, faza părea regulamentară. În schimb, alte imagini primite ulterior au generat întrebări privind modul în care au fost poziționate liniile: „Am primit multe capturi, sunt curios cum s-a decis ce s-a decis. Există multe discuții cu privire la cum s-a tras linia. Eu am văzut explicația VAR într-o reluare la o emisiune și cum s-a trasat linia. Acolo, la cum era trasată linia, părea că nu e offside. Aia e varianta oficială. Apoi am primit asta și altă variantă, iar totul e condiționat de cum se poate aplica sistemul VAR acolo”, a explicat președintele lui Dinamo.

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Andrei Nicolescu nu dă vina pe arbitraj pentru eșecul cu Petrolul

Andrei Nicolescu consideră că discuțiile privind faza controversată sunt alimentate și de condițiile în care a fost utilizată tehnologia VAR. Președintele dinamovist a susținut că sistemul a fost adaptat în ultimele trei zile, în urma unei situații pe care nu a detaliat-o.

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„Decizia asta stârnește discuții și controverse pentru că este un sistem VAR adaptat în ultimele trei zile din cauza unei situații. E normal și corect să stârnească controverse când nu ești absolut sigur că e corect pus sistemul”, a precizat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

În ciuda întrebărilor legate de analiza VAR, Andrei Nicolescu a ținut să precizeze că nu pune rezultatul negativ pe seama arbitrajului. Oficialul a recunoscut că Dinamo a avut o evoluție sub așteptări și că prestația echipei rămâne principala problemă, indiferent dacă la faza penalty-ului a existat sau nu o poziție de offside: „N-am pierdut meciul pe decizia asta, e clar, că a fost offside, că nu a fost”, a transmis președintele clubului din Ștefan cel Mare.