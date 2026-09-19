Sport

“Assad, MVP cu FCSB!” Notele lui Marcel Pușcaș după victoria istorică a Craiovei, 5-0

Ce note a dat Marcel Pușcaș după Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Assad a fost MVP în victoria istorică a oltenilor.
Marcel Pușcaș
19.09.2026 | 23:05
Assad MVP cu FCSB Notele lui Marcel Puscas dupa victoria istorica a Craiovei 50
ANALIZĂ FANATIK
Notele lui Marcel Pușcaș după Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Foto: colaj Fanatik.
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A fost un meci între CE AM FOST și CE-AM AJUNS. Titulaturile se potrivesc ambelor echipe. Gazdele au început în formula deja cunoscută, pe când oaspeții încă se caută. Meciul a semănat cu jocul de-a șoarecele și pisica. La pauză trebuia deja aruncat prosopul. Oaspeții au fost infatuați, speriați și inhibați de patron sau poate de discrepanțele salariale prea mari. Poate au fost delăsători în așteptarea schimbării antrenorului demult anunțată. Așa zisa valoare a noilor penibili este doar în mintea unora. N-au legat 5 pase consecutive, execuțiile multora au fost hilare frizând ridicolul. Meciul a fost la discreția gazdelor și rezultatul meritat.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Universitatea Craiova după 5-0 cu FCSB

Apărătorii Craiovei n-au transpirat

L. POPESCU (6,5) – Anticipaţie bună, a dat siguranţă echipei. N-a avut prea mult de lucru.

ROMANCHUK (6,5) – N-a avut mult de lucru. Sigur pe el.

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STEVANOVIC (6,5) – N-a avut mult de lucru. Sigur pe el

SCRECIU (6,5) – Bun la construcție. Sigur pe el.

MORA (7) – Laborios, a alergat, a centrat și  are meritul de-a fi înscris al 3-lea gol. A anihilat bine urcările lui Pădurariu

Alt Băluță

BĂLUȚĂ (7) – Mereu ferchezuit, a șutat periculos, a avut ocazii. A fost mult mai prezent în joc decât în alte dăți, parcă stimulat și de convocarea de către Hagi. A făcut un joc bun.

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CICÂLDĂU (7,5) – Clarviziune bună, bun pasator și executant al fazelor fixe. Extrem de util echipei. A și înscris,

BANCU (7,5) -A alergat, a executat inteligent out-ul la primul gol înscris de Hamlawi. A centrat excelent și la golul 3 înscris de Mora, a contribuit și la golul lui Elisor, dar cu Suedia nu va fi la fel. Bine-ar fi.

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D MATEI (6,5) – Mai puțin prezent în joc. A încercat, dar a părut ușor timorat.

Hamlawi, MVP-ul meciului Universitatea Craiova – FCSB

AL HAMLAWI (8) – A ratat ocazii, a înscris de două ori și s-a distrat cu penibilii adversari din fața sa. O evoluție foarte bună. A fost schimbat cu Elisor în minutul 60. A fost omul meciului.

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ETIM (6) – A fost un ghimpe pentru ridicolul Labonne. A alergat și a avut poftă de joc. S-a autoaccidentat.

Baiaram dă semne de „reveneală”

BAIARAM (6) – În locul lui Etim din minutul 65. A pasat foarte bine pentru Elisor care a înscris. A jucat cu poftă.

ELISOR (7) – A intrat în locul lui Hamlawi în minutul 60 și a înscris după o pasă excelentă a lui Baiaram, apoi pe cel de-al doilea  după o pasă a lui Băsceanu.

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BĂSCEANU (6) – A intrat in locul lui Matei în minutul 83. A pasat decisiv la golul 5 pentru Elisor, fapt pentru care îl putem remarca.

LAMEIRA – A intrat în minutul 83. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

TAVARES – În locul lui Bancu în minutul 83. A jucat prea puțin pentru a putea fi notat

Notele lui Marcel Pușcaș după rușinea trăită de FCSB cu Universitatea Craiova

TÂRNOVANU (6) – A avut câteva reflexe foarte bune care au limitat proporțiile scorului. Este deficitar la degajări.

Labonne împunge mingea pentru 300.000 de euro

Zici că-i tacul de la biliard

LABONNE (4- pentru că a transpirat) – Este cel mai slab fundaș lateral din Superligă. Întârziat în gândire, pasează cu piciorul de  zici că-i tacul de la biliard. Uneori cu latul-călcâi devenit un procedeu marcă înregistrată. Mereu depășit, mereu împungând mingea. Ridicol, rudimentar. A fost schimbat la pauză cu Crețu. Mai bine nu intra în teren. A costat 300000 de euro.

Fundașii centrali ai FCSB pot fi angajați la MAI ca și comisari-șefi

DAWA (4- pentru fizicul ca abanosul) –  Catastrofă și comisar-șef după cum am mai spus. L-a pierdut oriunde și oricând pe Hamlawi. Se remarcă doar prin mestecatul gumei. Și-a mai revenit la 5-0

BATUBINSIKA (4,5) – Și el a fost prieten cu pericolul. Nu-i departe de Dawa. Mereu vulnerabil. Și-a revenit și el la 5-0

PĂDURARIU (5) – A fost ușor de anihilat de către tandemul Mora- Matei. A avut probleme la poziționare

MUHAR (4,5) – S-au oprit multe faze la el. Nu transmite rapid balonul și are nevoie de mult timp de gândire. Multe pase greșite. Nu poate fi un creier al echipei. Are salariu nejustificat de mare.

ARAD (5) – Mai clar în joc decât Muhar. Mai sigur și mai matur. S-a accidentat și a fost schimbat cu Joao Paulo.

CISOTTI (6) – A centrat o dată bine și era să înscrie Korenica. A fost cel mai clar în joc dintre toți coechipierii. A fost înlocuit cu Toma. N-am înțeles de ce?

DRĂGUȘ (5) – A fost autorul singurei faze periculoase a echipei sale în timpul în care a fost pe teren. S-a accidentat și a fost schimbat cu Boutoutaou.

KORENICA (5) – A executat bine o lovitură liberă de la distanță și cam atât și a executat primul șut pe spațiul porți pentru FCSB, în minutul 75. Măcar atât.

GARITA (5) – Forța ca forță, dar tehnica îl cam încurcă. A fost schimbat cu Stoian în minutul 64.

Boutoutaou, one man show. A luftat, a șutat în peluză și l-a mușcat mingea. Poate mai mult pentru 1,3 milioane de euro

BOUTOUTAOU (4) – A intrat în locul lui Drăguș și a șutat în peluză. L-a mușcat mingea în câteva rânduri. A luftat. Dar ce năzbâtii n-a făcut! Tot tacâmul ridicolului. Cam puțin pentru 1,3 milioane de euro.

CREȚU (5) – min 45. A intrat și a fost mai sigur decât Labonne. Nu i-a fost greu.

JOAO PAULO (4) – Nimic deosebit.

TOMA (4,5 pentru că e tânăr) – În teren din minutul 70. Panicat, pripit

STOIAN (4,5 pentru că e tânăr) – Nimic deosebit

          Explicația notelor:

  • NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.
  • NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.
  • NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.
  • NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.
  • NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.
  • NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.
  • NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.
  • NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.
  • NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.
  • NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!
    * Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.
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