A fost operat și ratează Mondialul! Lovitură grea pentru favorita la câștigarea trofeului

Unul dintre cei în formă jucători din fotbalul european va rata Cupa Mondială, accidentându-se grav în penultimul meci de campionat al echipei sale de club
Catalin Oprea
20.05.2026 | 07:00
Fermin Lopez nu va juca la Cupa Mondiala FOTO X
Fermín López a suferit o intervenție chirurgicală din cauza accidentării la piciorul drept, suferită în meciul cu Betis din penultima etapă a campionatului Spaniei. Din această cauză, fotbalistul Barcelonei va fi împiedicat să joace la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.

Fermin Lopez nu va fi la Cupa Mondială

Perioada de recuperare, potrivit clubului, va fi decisă în funcție de evoluție, deși toate indică faptul că va fi de cel puțin trei luni. În acest fel, el ar putea fi apt la începutul sezonului viitor din Primera Division, programat să înceapă la finalul lunii august.

Fermín era unul dintre jucătorii favoriți ai selecționerului De la Fuente pentru Cupa Mondială, care îl inclusese deja pe pre-lista de 55 de jucători furnizată FIFA. Numele său urma să apară pe lista finală a celor 26 care va fi anunțată pe 25 mai.

Ibericii sunt favoriți să câștige trofeul

Femin Lopez a jucat 43 de meciuri în acest sezon și a marcat 9 goluri pentru Barcelona. El are șapte selecții la echipa națională și a făcut parte din lotul echipei care a câștigat Euro 2024 și Jocurile Olimpice de la Paris.

Spania este considerată principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale, potrivit cotelor de la casele de pariuri. Ibericii sunt în grupă cu Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde, la care a fost convocat și Joao Paolo, de la FCSB.

Lotul lărgit al Spaniei, din care făcea parte și Fermin Lopez

Portari: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álex Remiro (Real Sociedad), Robert Sánchez (Chelsea) și Leo Román (Mallorca)

Fundași: Víctor Gómez (Braga), Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill și Robin Le Normand (Atlético), Pau Torres (Aston Villa), Christian Mosquera (Arsenal), Dani Vivian și Aymeric Laporte (Athletic), Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín (Barcelona), Dean Huijsen și Fran García (Real Madrid), Sergio Gómez și Jon Martín (Real Sociedad), Marc Cucurella (Chelsea), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) și Óscar Mingueza (Celta).

MIjlocași: Pablo Fornals (Betis), Pablo Barrios (Atlético), Mikel Merino și Martín Zubimendi (Arsenal), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González, Fermín López, Pablo Gavi și Dani Olmo (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Aleix García (Bayer Leverkusen), Carlos Soler și Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético).

Atacanți: Lamine Yamal y Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Jorge de Frutos (Rayo), Yeremy Pino (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Borja Iglesias (Celta), Alberto Moleiro și Ayoze Pérez (Villarreal), Mikel Oyarzábal și Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic), Toni Martínez (Deportivo Alavés), Gonzalo García (Real Madrid), Ansu Fati (Mónaco), Carlos Espí (Levante).

